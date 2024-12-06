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Кямаледдин Гейдаров в Хачмазе решает проблемы граждан

17:42 529

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров принял граждан в городе Хачмазе.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, Кямаледдин Гейдаров 6 декабря в городе Хачмазе, в здании Северного регионального центра министерства, провел прием жителей Хачмазского и Шабранского районов.

Кроме самого министра, граждан также принимали его заместители и руководители управлений министерства. 

Большинство обращений были решены на месте, руководителям соответствующих структур МЧС дали поручения о принятии необходимых мер в соответствии с законодательством по ряду вопросов.

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