Лидера грузинской оппозиции арестовали

Тбилисский городской суд приговорил лидера оппозиционного грузинского движения «Коалиция за перемены», участвовавшего в парламентских выборах, Нику Гварамию к 12 суткам административного заключения по ст. 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях Грузии за хулиганство и неповиновение сотрудникам полиции. Об этом сообщает 1TV.

Гварамию задержали в офисе партии «Дроа» 4 декабря во время полицейского рейда по помещениям оппозиционных движений. Тогда силовики пришли в офис еще одной партии, входящей в «Коалицию за перемены», — «Ахали», а также в офис альянса «Единство — Национальное движение». Был задержан еще один представитель «Коалиции» — Гела Хасая. Хасая был задержан с применением силы, когда начал протестовать против задержания Гварамии.

Протесты в Грузии начались в конце октября после победы правящей партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах. 28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил, что откладывает переговоры о вступлении Грузии в ЕС до 2028 года, а страна отказывается от получения бюджетных грантов от Евросоюза. Это было сделано в ответ на отказ Европарламента признать результаты парламентских выборов в Грузии. После этого протесты усилились, полиция во время митинга у здания парламента задержала несколько десятков человек, применялись слезоточивый газ и водометы.