Gamesummit Winter Edition 2024 в Баку

Gamesummit зарекомендовал себя как ключевое международное событие в сфере видеоигр в Азербайджане. Предыдущее мероприятие, которое посетили около 27 тысяч человек, отметилось выступлениями такой звезды, как DJ Джон Ньюман, а также эксперта в области разработки игр Рами Исмаила. Этот опыт закрепил за Gamesummit статус международно значимого фестиваля, привлекая внимание геймеров и специалистов со всего мира.

Gamesummit Winter Edition 2024, который пройдет 8 декабря во Дворце спорта в Баку, станет одним из самых ярких событий этой зимы для всех поклонников видеоигр и косплея.

Помимо всего вышеперечисленного, для разработчиков и энтузиастов проходит хакатон, где участникам дадут шанс представить идеи для новых игр. Особое внимание будет уделено играм, созданным в Азербайджане, — на фестивали пройдет их демонстрация, а также будет организована экспозона, где гости смогут ближе познакомиться с новинками локальной игровой индустрии.

Одним из важнейших сегментов GameSuumit были и остаются киберспортивные дисциплины. Чемпионаты пройдут по следующим дисциплинам: Valorant, CS2, Fortnite, EA FC25, PUBG Mobile, Mortal Kombat 1 и Tekken 8. Посетителей фестиваля ждет шоу - за победу в Counter Strike 2 и Valorant на главной сцене будут сражаться команды, представляющие ведущие университеты страны.

На мероприятии также состоятся чемпионаты по настольным играм для взрослых и детей. Будет выделена отдельная зона ретро-игр, где посетители смогут окунуться в атмосферу ностальгии, сыграв в легендарные игры на SEGA и PlayStation 1. Кроме того, гости смогут познакомиться с новейшими технологиями, включая демонстрации VR-устройств.

Не пропустите шанс стать частью этого захватывающего мероприятия!

Билеты можно приобрести на официальном сайте по этой ссылке:

https://iticket.az/events/other/game-summit-2024/128866

Все вопросы, связанные с организацией мероприятия, можно задать на официальных страницах мероприятия в социальных сетях:

https://www.instagram.com/gamesummitai

https://t.me/GameSummit