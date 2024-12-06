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Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности

17:56 747

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали в пятницу в Минске договор о гарантиях безопасности, сообщает Интерфакс.

Ранее в тот же день по итогам заседания Высшего Государственного совета России и Беларуси президенты утвердили концепцию безопасности Союзного государства.

Как сообщил на заседании Путин, межгосударственный договор о гарантиях безопасности «определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защите суверенитета, независимости и конституционного строя России и Беларуси, целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства, причем с задействованием всех имеющихся сил и средств».

Путин отметил, что речь идет в том числе о российском тактическом ядерном оружии, расположенном по предложению президента Беларуси на территории республики.

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