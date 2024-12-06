В мире рекордно подорожало сливочное масло

Международный индекс цен на молочную продукцию в ноябре вырос на 0,6% по сравнению с октябрем , сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO).

«Индекс цен на молочную продукцию ФАО сохранил восходящую траекторию… что обусловлено восстановлением мирового спроса на импорт цельного сухого молока. Цены на масло достигли нового рекордного уровня на фоне высокого спроса и ограниченных запасов в Западной Европе»,— говорится в публикации на сайте FAO.

Мировые цены на сливочное масло продолжают расти 14-й месяц подряд. По данным FAO, в ноябре также увеличилась стоимость растительного масла разных видов. В публикации указано, что цены выросли и на сыр, что связано с ограниченными экспортными возможностями.

FAO также сообщила, что индекс цен на зерновые за месяц снизился на 2,7%, рис подешевел на 4%, сахар — на 2,4%. Мировые цены на кукурузу оставались стабильными.