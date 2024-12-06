Письмо Алиева фон дер Ляйен

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Урсуле фон дер Ляйен в связи с ее переизбранием президентом Еврокомиссии.

«Между Азербайджаном и Европейским Союзом существуют плодотворные партнерские связи в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной сферах, в области безопасности, особенно в энергетическом секторе, носящем стратегический характер и играющем важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия, направленные на всестороннее развитие сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом на основе взаимного уважения и равноправия», - говорится в тексте письма.