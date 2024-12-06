Азербайджанское сельское хозяйство идет под откос
Несмотря на то, что в аграрный сектор экономики Азербайджана регулярно поступают государственные субсидии, положительная динамика доли добавленной стоимости сельского хозяйства в ВВП страны не просматривается.
Об этом говорится в заключении Счетной палаты к законопроекту о Госбюджете Азербайджанской Республики на 2025 год.
Отмечается, что по сравнению с 2017 годом в 2023-м субсидии на растениеводство увеличились в 2,2 раза, а в среднем на один гектар – в 2,4 раза. Но при этом стоимость продукции растениеводства на единицу субсидии снизилась на 12,2 процента.
В 2025 году Агентству по аграрным кредитам и развитию планируется выделить в качестве субсидий 484,5 миллиона манатов, что на 41,6 миллиона или на 9,4 процента больше, чем прогноз на 2024 год.
Хотя предоставление субсидий из госбюджета на посевы, продукцию, семена, приобретение животных и т.д., осуществляемые с 2020 года через электронную информационную систему сельского хозяйства, стало важным шагом для повышения прозрачности, их эффективность по-прежнему остается не на желаемом уровне.
Несмотря на то, что в 2025 году субсидии в сельскохозяйственный сектор будут увеличены на 9,4 процента, годовой прирост производства в растениеводстве и животноводстве составит при этом всего 0,1 процентного пункта. На основании чего многие эксперты считают, что государственные субсидии, выделяемые на сельское хозяйство, неэффективны и не обеспечивают ожидаемые результаты.
Вахид Ахмедов, экс-вице-премьер и экс-депутат Милли Меджлиса, подчеркнул в интервью haqqin.az полную обоснованность замечаний Счетной палаты. По его словам, отчет указывает на серьезные проблемы в процессе выделения субсидий. Учитывая, что средства выделяются из государственного бюджета, сам по себе механизм предоставления субсидий нуждается в серьезной доработке.
«Цель субсидий — стимулировать производство продукции. Но если продукции нет, зачем выделять субсидии? – спрашивает бывший депутат парламента. - Пусть берут кредиты и работают. Если же субсидии предоставляются, а продукции в итоге нет, то фактически государство не получает результата».
По мнению эксперта, механизм распределения субсидий должен быть разработан таким образом, чтобы обеспечивать результаты именно в тех сферах, на которые выделяются бюджетные средства.
Комментируя по просьбе haqqin.az жалобы фермеров на то, что их возможности выбора удобрений и семян в определенных местах до предела ограничены, Вахид Ахмедов отметил, что в этой сфере существуют определенные силы, удерживающие за собой монополию.
«Это в корне неправильно, когда фермерам говорят, что они должны покупать семена и удобрения у конкретной компании, - считает эксперт. - Зачем тогда мы приняли Закон о конкуренции? Если у нас рыночная экономика, то фермеры должны иметь возможность сами выбирать, где им покупать семена и удобрения. Это должно быть только их выбором».
Отсутствие желаемых результатов от субсидий, выделяемых сельскому хозяйству, признал также экономист Халид Керимли.
«Хотя в 2023 году субсидии на растениеводство выросли по сравнению с 2017 годом, доля сельского хозяйства в ВВП не увеличилась, а стоимость собранной продукции не возросла, - отметил эксперт. - Вопрос предоставления субсидий в Азербайджане должен быть пересмотрен. На мой взгляд, выделять их следует только в отрасли, временно нуждающиеся в финансовой поддержке. Другими словами, субсидии должны предоставляться перспективным секторам, которым необходима помощь только на начальном этапе, чтобы в дальнейшем выйти на рентабельность».
Керимли рассказал также о существовании отраслей, спрос на продукцию которых покрывается за счет импорта.
«Стоит ли после этого ожидать, что благодаря госсубсидиям эти секторы будут развиваться и увеличивать производительность? – спрашивает Керимли. - Я сторонник разумных субсидий. Например, если какой-то продукт можно приобрести за рубежом дешевле и лучшего качества, то какой смысл заставлять фермеров его выращивать? Или если производство того или иного продукта обходится в Азербайджане в 1 манат, а его импорт – в 60–70 гяпик, зачем выделять на его производство бюджетные деньги?».
А экономист Акиф Насирли отметил, что фермеры могут обналичивать только 25 процентов предоставляемых субсидий, тогда как оставшиеся 75 процентов должны использоваться через компании, назначенные Министерством сельского хозяйства. Так вот, по словам Насирли, эти компании продают семена и удобрения не только по завышенным ценам, но еще и низкого качества.
«Например, семена пшеницы, которые реализуют назначенные Минсельхозом компании, дают только 50 процентов ожидаемого урожая, - подчеркнул экономист. - Кроме того, некачественными зачастую бывают также удобрения и препараты. Стоит ли после этого удивляться, что субсидии не дают ожидаемых результатов?..».
Со своей стороны, Министерство сельского хозяйства утверждает, что в условиях глобального изменения климата в аграрной сфере, включая экспорт сельскохозяйственной продукции, наблюдается определенный рост. Также было сообщено, что с 2020 года в Азербайджане применяется новый механизм субсидирования сельского хозяйства, а система государственной поддержки фермеров полностью переведена в электронный формат, для чего в 2019 году была принята необходимая законодательная база.
Как бы подтверждая эту информацию, Совет по аграрным субсидиям обнародовал в сентябре коэффициенты и условия предоставления субсидий на 2025 год, объем которых не только будет увеличен, но и охватит весь сектор растениеводства. В частности, впервые будут увеличены субсидии, выделяемые для участков с современными системами орошения.
В связи с чем Министерство сельского хозяйства отметило, что, поскольку современные системы орошения способствуют рациональному использованию воды и повышению урожайности, фермеры, применяющие такие системы, смогут получать субсидии на посев.
«Адаптация к последствиям глобального изменения климата требует, в первую очередь, эффективного использования земельных и водных ресурсов в сельском хозяйстве, - сказали корреспонденту haqqin.az в Министерстве сельского хозяйства. - В Азербайджане уже более 50 тысяч гектаров оснащены современными системами орошения, что обеспечивает значительно более высокую урожайность».