Азербайджанское сельское хозяйство идет под откос

Несмотря на то, что в аграрный сектор экономики Азербайджана регулярно поступают государственные субсидии, положительная динамика доли добавленной стоимости сельского хозяйства в ВВП страны не просматривается. Об этом говорится в заключении Счетной палаты к законопроекту о Госбюджете Азербайджанской Республики на 2025 год. Отмечается, что по сравнению с 2017 годом в 2023-м субсидии на растениеводство увеличились в 2,2 раза, а в среднем на один гектар – в 2,4 раза. Но при этом стоимость продукции растениеводства на единицу субсидии снизилась на 12,2 процента. В 2025 году Агентству по аграрным кредитам и развитию планируется выделить в качестве субсидий 484,5 миллиона манатов, что на 41,6 миллиона или на 9,4 процента больше, чем прогноз на 2024 год.

Хотя предоставление субсидий из госбюджета на посевы, продукцию, семена, приобретение животных и т.д., осуществляемые с 2020 года через электронную информационную систему сельского хозяйства, стало важным шагом для повышения прозрачности, их эффективность по-прежнему остается не на желаемом уровне. Несмотря на то, что в 2025 году субсидии в сельскохозяйственный сектор будут увеличены на 9,4 процента, годовой прирост производства в растениеводстве и животноводстве составит при этом всего 0,1 процентного пункта. На основании чего многие эксперты считают, что государственные субсидии, выделяемые на сельское хозяйство, неэффективны и не обеспечивают ожидаемые результаты. Вахид Ахмедов, экс-вице-премьер и экс-депутат Милли Меджлиса, подчеркнул в интервью haqqin.az полную обоснованность замечаний Счетной палаты. По его словам, отчет указывает на серьезные проблемы в процессе выделения субсидий. Учитывая, что средства выделяются из государственного бюджета, сам по себе механизм предоставления субсидий нуждается в серьезной доработке. «Цель субсидий — стимулировать производство продукции. Но если продукции нет, зачем выделять субсидии? – спрашивает бывший депутат парламента. - Пусть берут кредиты и работают. Если же субсидии предоставляются, а продукции в итоге нет, то фактически государство не получает результата».

По мнению эксперта, механизм распределения субсидий должен быть разработан таким образом, чтобы обеспечивать результаты именно в тех сферах, на которые выделяются бюджетные средства. Комментируя по просьбе haqqin.az жалобы фермеров на то, что их возможности выбора удобрений и семян в определенных местах до предела ограничены, Вахид Ахмедов отметил, что в этой сфере существуют определенные силы, удерживающие за собой монополию. «Это в корне неправильно, когда фермерам говорят, что они должны покупать семена и удобрения у конкретной компании, - считает эксперт. - Зачем тогда мы приняли Закон о конкуренции? Если у нас рыночная экономика, то фермеры должны иметь возможность сами выбирать, где им покупать семена и удобрения. Это должно быть только их выбором». Отсутствие желаемых результатов от субсидий, выделяемых сельскому хозяйству, признал также экономист Халид Керимли. «Хотя в 2023 году субсидии на растениеводство выросли по сравнению с 2017 годом, доля сельского хозяйства в ВВП не увеличилась, а стоимость собранной продукции не возросла, - отметил эксперт. - Вопрос предоставления субсидий в Азербайджане должен быть пересмотрен. На мой взгляд, выделять их следует только в отрасли, временно нуждающиеся в финансовой поддержке. Другими словами, субсидии должны предоставляться перспективным секторам, которым необходима помощь только на начальном этапе, чтобы в дальнейшем выйти на рентабельность».