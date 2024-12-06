Израиль на всякий случай собирает войска
19:18 743
Израильская армия усиливается в районе Голанских высот в связи с эскалацией в Сирии.
С учетом оценки ситуации в связи с развитием внутреннего конфликта в Сирии принято решение об усилении воздушных и наземных сил израильской армии в районе Голанских высот в приграничной зоне.
В пресс-службе армии Израиля отмечается, что будут пресекаться любые угрозы против еврейского государства на сирийско-израильской границе.
December 6, 2024
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