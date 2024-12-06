Израиль на всякий случай собирает войска

Израильская армия усиливается в районе Голанских высот в связи с эскалацией в Сирии.

С учетом оценки ситуации в связи с развитием внутреннего конфликта в Сирии принято решение об усилении воздушных и наземных сил израильской армии в районе Голанских высот в приграничной зоне.

В пресс-службе армии Израиля отмечается, что будут пресекаться любые угрозы против еврейского государства на сирийско-израильской границе.