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База ПВО армии Асада у оппозиции. А Россия пытается помешать продвижению повстанцев

Израиль на всякий случай собирает войска

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19:18 743

Израильская армия усиливается в районе Голанских высот в связи с эскалацией в Сирии.

С учетом оценки ситуации в связи с развитием внутреннего конфликта в Сирии принято решение об усилении воздушных и наземных сил израильской армии в районе Голанских высот в приграничной зоне.

В пресс-службе армии Израиля отмечается, что будут пресекаться любые угрозы против еврейского государства на сирийско-израильской границе.

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