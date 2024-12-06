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Российский обстрел: бессмысленный и беспощадный

видео; обновлено 21:08; видео
21:08 1955

Семь человек погибли в Запорожье после российской атаки фугасными авиабомбами, сообщают власти области.

Предварительно, четверо ранены, среди них двое детей. Украинские СМИ публикуют последствия прилетов.

Российские войска обстреляли Кривой Рог и Запорожье, есть жертвы, пишут украинские СМИ.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о двух погибших из-за атаки. ГСЧС Украины утверждает, что погиб один человек, еще один не выходит на связь.

13 человек пострадали, из них один ребенок. Четверо раненых госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Запорожье известно о двух погибших в результате удара КАБами, сообщает глава Областной военной администрации Иван Федоров.

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