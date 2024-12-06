Российский обстрел: бессмысленный и беспощадный

Семь человек погибли в Запорожье после российской атаки фугасными авиабомбами, сообщают власти области.

Российские войска обстреляли Кривой Рог и Запорожье, есть жертвы, пишут украинские СМИ.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о двух погибших из-за атаки. ГСЧС Украины утверждает, что погиб один человек, еще один не выходит на связь.

13 человек пострадали, из них один ребенок. Четверо раненых госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Запорожье известно о двух погибших в результате удара КАБами, сообщает глава Областной военной администрации Иван Федоров.