USD 1.7000
EUR 1.7978
RUB 1.6866
Подписаться на уведомления
Задержаны сотрудники Meydan TV
Новость дня
Задержаны сотрудники Meydan TV

Россияне начали о чем-то догадываться

20:51 2350

Россия «открыта для честного диалога» с США, но пока неизвестно, «воспользуется ли этим шансом» избранный президент Дональд Трамп. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Со своей стороны мы открыты для честного диалога на основе взаимного уважения и учета интересов. Воспользуется ли этим шансом новая администрация - большой вопрос», - сказал высокопоставленный дипломат.

Рябков обратил внимание, что сам «Трамп и его окружение, нападая на нынешнюю администрацию, посылают противоречивые сигналы, придерживаясь принципов «Америка прежде всего» и «мир через силу». Такие принципы, по его словам, «не стыкуются с национальными интересами России».

Задержаны сотрудники Meydan TV
Задержаны сотрудники Meydan TV ОБНОВЛЕНО 19:49
19:49 5485
Спасение Асада – дело рук самого Асада
Спасение Асада – дело рук самого Асада
20:13 2420
Азербайджанское сельское хозяйство идет под откос
Азербайджанское сельское хозяйство идет под откос а в Министерстве рапортуют об успехах
18:58 3775
Асад обречен?
Асад обречен? видео; обновлено 21:27
21:27 16124
План аннексии Канады
План аннексии Канады новый мир, старый империализм
13:55 5269
Ильхам Алиев поздравляет...
Ильхам Алиев поздравляет...
18:06 2953
Теперь все ясно: Вашингтон и запустил на Асада повстанцев
Теперь все ясно: Вашингтон и запустил на Асада повстанцев о развитии ситуации
14:53 6297
Экс-глава МИД Турции стал новым генсеком ОБСЕ
Экс-глава МИД Турции стал новым генсеком ОБСЕ
16:46 5172
Об успешном участии NEQSOL Holding на COP29
Об успешном участии NEQSOL Holding на COP29
16:34 1331
Кремль: В Курской области все идет «к развязке»
Кремль: В Курской области все идет «к развязке»
15:54 4060
В США объяснили, как Асад дошел до жизни такой
В США объяснили, как Асад дошел до жизни такой
15:44 3595

ЭТО ВАЖНО

Задержаны сотрудники Meydan TV
Задержаны сотрудники Meydan TV ОБНОВЛЕНО 19:49
19:49 5485
Спасение Асада – дело рук самого Асада
Спасение Асада – дело рук самого Асада
20:13 2420
Азербайджанское сельское хозяйство идет под откос
Азербайджанское сельское хозяйство идет под откос а в Министерстве рапортуют об успехах
18:58 3775
Асад обречен?
Асад обречен? видео; обновлено 21:27
21:27 16124
План аннексии Канады
План аннексии Канады новый мир, старый империализм
13:55 5269
Ильхам Алиев поздравляет...
Ильхам Алиев поздравляет...
18:06 2953
Теперь все ясно: Вашингтон и запустил на Асада повстанцев
Теперь все ясно: Вашингтон и запустил на Асада повстанцев о развитии ситуации
14:53 6297
Экс-глава МИД Турции стал новым генсеком ОБСЕ
Экс-глава МИД Турции стал новым генсеком ОБСЕ
16:46 5172
Об успешном участии NEQSOL Holding на COP29
Об успешном участии NEQSOL Holding на COP29
16:34 1331
Кремль: В Курской области все идет «к развязке»
Кремль: В Курской области все идет «к развязке»
15:54 4060
В США объяснили, как Асад дошел до жизни такой
В США объяснили, как Асад дошел до жизни такой
15:44 3595
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться