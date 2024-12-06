Россияне начали о чем-то догадываться

Россия «открыта для честного диалога» с США, но пока неизвестно, «воспользуется ли этим шансом» избранный президент Дональд Трамп. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Со своей стороны мы открыты для честного диалога на основе взаимного уважения и учета интересов. Воспользуется ли этим шансом новая администрация - большой вопрос», - сказал высокопоставленный дипломат.

Рябков обратил внимание, что сам «Трамп и его окружение, нападая на нынешнюю администрацию, посылают противоречивые сигналы, придерживаясь принципов «Америка прежде всего» и «мир через силу». Такие принципы, по его словам, «не стыкуются с национальными интересами России».