USD 1.7000
EUR 1.7978
RUB 1.6866
Подписаться на уведомления
Задержаны сотрудники Meydan TV
Новость дня
Задержаны сотрудники Meydan TV

Как футбольный клуб «Сумгаит» «попал» в Лигу чемпионов?

Дело в суде
Эльмир Алиев, отдел спорта
21:10 1169

Президент футбольного клуба «Сумгаит» Риад Рафиев обратился в суд по поводу деятельности спортивных журналистов Анара Шабаноглу и Ихтияра Аскерова.

В жалобе, поданной в суд Наримановского района, руководитель «Сумгаита» требует наказать представителей медиа за «клевету и оскорбление чести и достоинства».

Кто прав, а кто виноват в этой истории - разберется суд. Но удивил текст жалобы. Рассказывая о своих заслугах на посту президента ФК «Сумгаит», Р.Рафиев среди достижений указал участие клуба в Лиге чемпионов - в турнире, где Азербайджан представляет лишь чемпион страны. 

«Сумгаит» никогда чемпионом Азербайджана не становился и, соответственно, в Лиге чемпионов не играл. Нет никаких сомнений, что президент клуба об этом помнит. В таком случае получается, что истец даже не ознакомился с написанной от его имени жалобой?

Впрочем, играл ли «Сумгаит» в Лиге чемпионов или нет - прямого отношения к выдвинутым Р.Рафиевым обвинениям это не имеет. Но подобного рода не соответствующие истине сведения, представленные суду, волей-неволей лишний раз заставляют усомниться в справедливости остальных фрагментов обвинения.

Задержаны сотрудники Meydan TV
Задержаны сотрудники Meydan TV ОБНОВЛЕНО 19:49
19:49 5485
Спасение Асада – дело рук самого Асада
Спасение Асада – дело рук самого Асада
20:13 2420
Азербайджанское сельское хозяйство идет под откос
Азербайджанское сельское хозяйство идет под откос а в Министерстве рапортуют об успехах
18:58 3775
Асад обречен?
Асад обречен? видео; обновлено 21:27
21:27 16124
План аннексии Канады
План аннексии Канады новый мир, старый империализм
13:55 5269
Ильхам Алиев поздравляет...
Ильхам Алиев поздравляет...
18:06 2953
Теперь все ясно: Вашингтон и запустил на Асада повстанцев
Теперь все ясно: Вашингтон и запустил на Асада повстанцев о развитии ситуации
14:53 6297
Экс-глава МИД Турции стал новым генсеком ОБСЕ
Экс-глава МИД Турции стал новым генсеком ОБСЕ
16:46 5172
Об успешном участии NEQSOL Holding на COP29
Об успешном участии NEQSOL Holding на COP29
16:34 1331
Кремль: В Курской области все идет «к развязке»
Кремль: В Курской области все идет «к развязке»
15:54 4060
В США объяснили, как Асад дошел до жизни такой
В США объяснили, как Асад дошел до жизни такой
15:44 3595

ЭТО ВАЖНО

Задержаны сотрудники Meydan TV
Задержаны сотрудники Meydan TV ОБНОВЛЕНО 19:49
19:49 5485
Спасение Асада – дело рук самого Асада
Спасение Асада – дело рук самого Асада
20:13 2420
Азербайджанское сельское хозяйство идет под откос
Азербайджанское сельское хозяйство идет под откос а в Министерстве рапортуют об успехах
18:58 3775
Асад обречен?
Асад обречен? видео; обновлено 21:27
21:27 16124
План аннексии Канады
План аннексии Канады новый мир, старый империализм
13:55 5269
Ильхам Алиев поздравляет...
Ильхам Алиев поздравляет...
18:06 2953
Теперь все ясно: Вашингтон и запустил на Асада повстанцев
Теперь все ясно: Вашингтон и запустил на Асада повстанцев о развитии ситуации
14:53 6297
Экс-глава МИД Турции стал новым генсеком ОБСЕ
Экс-глава МИД Турции стал новым генсеком ОБСЕ
16:46 5172
Об успешном участии NEQSOL Holding на COP29
Об успешном участии NEQSOL Holding на COP29
16:34 1331
Кремль: В Курской области все идет «к развязке»
Кремль: В Курской области все идет «к развязке»
15:54 4060
В США объяснили, как Асад дошел до жизни такой
В США объяснили, как Асад дошел до жизни такой
15:44 3595
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться