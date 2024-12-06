Как футбольный клуб «Сумгаит» «попал» в Лигу чемпионов?

В жалобе, поданной в суд Наримановского района, руководитель «Сумгаита» требует наказать представителей медиа за «клевету и оскорбление чести и достоинства».

Кто прав, а кто виноват в этой истории - разберется суд. Но удивил текст жалобы. Рассказывая о своих заслугах на посту президента ФК «Сумгаит», Р.Рафиев среди достижений указал участие клуба в Лиге чемпионов - в турнире, где Азербайджан представляет лишь чемпион страны.

«Сумгаит» никогда чемпионом Азербайджана не становился и, соответственно, в Лиге чемпионов не играл. Нет никаких сомнений, что президент клуба об этом помнит. В таком случае получается, что истец даже не ознакомился с написанной от его имени жалобой?

Впрочем, играл ли «Сумгаит» в Лиге чемпионов или нет - прямого отношения к выдвинутым Р.Рафиевым обвинениям это не имеет. Но подобного рода не соответствующие истине сведения, представленные суду, волей-неволей лишний раз заставляют усомниться в справедливости остальных фрагментов обвинения.