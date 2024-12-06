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Россия вызвала латвийского дипломата из-за…Пушкина

21:12 1077

Министерство иностранных дел (МИД) России вызвало поверенного в делах Латвии и выразило протест по поводу, как сообщается, «волны уничтожения российского культурного наследия».

«5 декабря в МИД России была вызвана временный поверенный в делах Латвии в России Даце Рутка», — указано в сообщении МИД.

Отмечается, что Рутке был «выражен протест относительно волны уничтожения российского исторического и культурного наследия в Латвии».

Речь, в частности, идёт о демонтаже памятника военачальнику Барклаю де Толли, мемориальной таблички Пушкину и бюста Анны Керн.

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