Россия вызвала латвийского дипломата из-за…Пушкина
Министерство иностранных дел (МИД) России вызвало поверенного в делах Латвии и выразило протест по поводу, как сообщается, «волны уничтожения российского культурного наследия».
«5 декабря в МИД России была вызвана временный поверенный в делах Латвии в России Даце Рутка», — указано в сообщении МИД.
Отмечается, что Рутке был «выражен протест относительно волны уничтожения российского исторического и культурного наследия в Латвии».
Речь, в частности, идёт о демонтаже памятника военачальнику Барклаю де Толли, мемориальной таблички Пушкину и бюста Анны Керн.