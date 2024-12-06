Один из организаторов атаки на Израиль встретил свою смерть
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В секторе Газа ликвидирован глава авиационного подразделения ХАМАС Нидал Аль-Наджар, сообщили в ЦАХАЛ.
Согласно заявлению армейской пресс-службы, он был одним из организаторов воздушного нападения на Израиль 7 октября 2023 года.
C начала военной операции в анклаве он был одним из руководителей нападений на Израиль и его военнослужащих. В частности, он отвечал за атаки с помощью беспилотников, отмечается в сообщении.
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