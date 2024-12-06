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А в Тбилиси своя атмосфера

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22:26 762

Акция протеста проходит девятый день подряд перед зданием парламента Грузии в центре Тбилиси.

Несколько тысяч человек вновь собрались на проспекте Руставели, автомобильное движение перекрыто. Митинг проходит мирно, как и в предыдущие два дня, протестующие не провоцируют силовиков, мобилизованных около здания парламента.

При этом спецназ по-прежнему дежурит за колоннами фасада законодательного органа во избежание применения пиротехники или попыток протестующих атаковать ограждение.

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