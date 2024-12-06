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Первый допрос Дурова

6 декабря 2024, 23:42 907

Основатель Telegram Павел Дуров был впервые допрошен в парижском суде в рамках расследования, связанного с деятельностью мессенджера. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник, знакомый с делом.

Допрос состоялся в пятницу, 6 декабря. Судья задавал вопросы по существу предполагаемой причастности платформы к преступным действиям. Дуров прибыл в суд в сопровождении адвокатов и заявил, что доверяет французскому правосудию, но от дополнительных комментариев по делу отказался.

Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже по обвинениям, связанным с десятью правонарушениями, за которые ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Позже его отпустили под залог в размере €5 млн с условием регулярной явки в полицию и запретом покидать Францию.

Ранее Дуров заявил, что действия французских властей удивили его, особенно с учетом мер, которые Telegram принял для борьбы с угрозами. Он напомнил, что между платформой и французскими правоохранительными органами уже давно существует горячая линия для предотвращения террористической деятельности.

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Задержаны сотрудники Meydan TV
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