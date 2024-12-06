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Полтора миллиона сирийцев могут хлынуть в Европу

6 декабря 2024, 23:54 609

Число людей, вынужденных покинуть свои дома из-за кризиса на северо-западе Сирии, может увеличиться до полутора миллионов человек. Об этом заявил представитель Всемирной продовольственной программы ООН Самер Абдельджабер в пятницу на брифинге.

Он отметил, что в первые часы после 27 ноября число беженцев возросло с 48 до 280 тысяч.

«И если ситуация продолжит развиваться такими темпами, мы ожидаем, что в общем будет 1,5 миллиона перемещенных лиц», - сказал Абдельджабер, подчеркнув, что этим людям потребуется помощь ООН.

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Задержаны сотрудники Meydan TV
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