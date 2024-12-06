НАТО собирается побыстрее закрыть небо Украины

Страны НАТО определили системы ПВО для быстрой передачи Украине. По словам спикера МИД Украины Георгия Тихого, речь идет о поставках до конца 2024 года 20 систем типа HAWK, NASAMS и IRIS-T.

«В результате переговоров удалось идентифицировать ряд систем, ракет и другого оборудования, которые могут быть переданы Украине в короткие сроки. В настоящее время продолжается активная работа с партнерами по реализации этих шагов», - сказал Тихий.

По его словам, ведутся переговоры в том числе о передаче комплекса THAAD, который может перехватывать баллистические ракеты средней дальности.