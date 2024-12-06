Как Россия атакует Румынию

Решение Конституционного суда об отмене результатов первого тура президентских выборов за два дня до проведения второго стало настоящей политической сенсацией. Причина – внешнее вмешательство в выборный процесс. Никто не скрывает, что попытки повлиять на исход выборов предпринимала Россия. А кто же еще? О том, что что-то не так, заподозрили сразу после того, как в первом туре, прошедшем 24 ноября, неожиданно первое место занял Келин Джорджеску, набравший 22,95% голосов. Дело в том, что в предвыборных опросах он не набирал и десяти процентов, и еще в октябре был в числе малоизвестных аутсайдеров кампании со считанными процентами.

В лидерах гонки были действующий премьер-министр страны от Социал-демократической партии Ион Чолаку, глава либерального Союза спасения Румынии Елена Ласкони, относительно высокие результаты показывал правый депутат парламента Джордже Симиони. Они и заняли все первые места в гонке с результатами Марчел Чолаку – 19,22%, 19,13% и 13,87% соответственно. Но после Джорджеску. Джорджеску политический маргинал с пугающими взглядами. Он считает румынского диктатора Антонеску, сотрудничавшего с Гитлером, национальным героем, не верит в существование COVID-19 и высадку американцев на Луну, зато верит, что людей чипируют с помощью газированных напитков. Вслед за Путиным называл Украину выдуманной страной и выступает против ее поддержки в войне с Россией. Разве могли мимо такого удивительного политика пройти в Кремле? Как известно, основанием для решения Конституционного суда послужили рассекреченные документы, предоставленные Высшему совету национальной обороны спецслужбами и Министерством внутренних дел.

Согласно ним, в последние две недели перед выборами в сетях TikTok и Telegram с помощью специально созданных и на платной основе продвигаемых аккаунтов была проведена дорогостоящая кампания в поддержку Джорджеску, при том, что он указал, будто не затратил на свою предвыборную агитацию никаких средств. В докладе разведки говорится, что Румыния «является целью российских гибридных операций». Прокуратура страны возбудила уголовные дела из-за вмешательства в выборы. Президентские выборы проведут заново, сроки определит парламент, на выборах в который, кстати, победила партия социал-демократов, к которой принадлежит премьер Марчел Чолаку, тут без сюрпризов. Чолаку одобрил решение Конституционного суда, а вот Елена Ласкони, вышедшая во второй тур с Джорджеску, раскритиковала: дескать, это нарушение демократии, которое отбрасывает Румынию назад.