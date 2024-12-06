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Как Россия атакует Румынию

война миров
Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az
02:26 166

Решение Конституционного суда об отмене результатов первого тура президентских выборов за два дня до проведения второго стало настоящей политической сенсацией. Причина – внешнее вмешательство в выборный процесс. Никто не скрывает, что попытки повлиять на исход выборов предпринимала Россия.

А кто же еще?

О том, что что-то не так, заподозрили сразу после того, как в первом туре, прошедшем 24 ноября, неожиданно первое место занял Келин Джорджеску, набравший 22,95% голосов. Дело в том, что в предвыборных опросах он не набирал и десяти процентов, и еще в октябре был в числе малоизвестных аутсайдеров кампании со считанными процентами.

Спецслужбы Румынии доказали вмешательство России в избирательный процесс

В лидерах гонки были действующий премьер-министр страны от Социал-демократической партии Ион Чолаку, глава либерального Союза спасения Румынии Елена Ласкони, относительно высокие результаты показывал правый депутат парламента Джордже Симиони. Они и заняли все первые места в гонке с результатами Марчел Чолаку – 19,22%, 19,13% и 13,87% соответственно. Но после Джорджеску.

Джорджеску политический маргинал с пугающими взглядами. Он считает румынского диктатора Антонеску, сотрудничавшего с Гитлером, национальным героем, не верит в существование COVID-19 и высадку американцев на Луну, зато верит, что людей чипируют с помощью газированных напитков. Вслед за Путиным называл Украину выдуманной страной и выступает против ее поддержки в войне с Россией. Разве могли мимо такого удивительного политика пройти в Кремле?

Как известно, основанием для решения Конституционного суда послужили рассекреченные документы, предоставленные Высшему совету национальной обороны спецслужбами и Министерством внутренних дел.

Джорджеску нейтрализован

Согласно ним, в последние две недели перед выборами в сетях TikTok и Telegram с помощью специально созданных и на платной основе продвигаемых аккаунтов была проведена дорогостоящая кампания в поддержку Джорджеску, при том, что он указал, будто не затратил на свою предвыборную агитацию никаких средств. В докладе разведки говорится, что Румыния «является целью российских гибридных операций».

Прокуратура страны возбудила уголовные дела из-за вмешательства в выборы. Президентские выборы проведут заново, сроки определит парламент, на выборах в который, кстати, победила партия социал-демократов, к которой принадлежит премьер Марчел Чолаку, тут без сюрпризов.

Чолаку одобрил решение Конституционного суда, а вот Елена Ласкони, вышедшая во второй тур с Джорджеску, раскритиковала: дескать, это нарушение демократии, которое отбрасывает Румынию назад.

Но Ласкони недовольна

Насколько бы отбросил румынскую демократию Джорджеску, если бы победил ее во втором туре, она не сказала. Впрочем, не нужно забывать, что пост президента в парламентской республике Румынии все же не имеет решающего влияния на политику страны.

Зато в Европе сделали свои выводы из произошедшего в Румынии. Еще до решения Конституционного суда, но после рассекречивания документов спецслужб Еврокомиссия распорядилась, чтобы TikTok хранил данные, связанные с «фактическими или предполагаемыми системными рисками, которые сервис может представлять для избирательных процессов и гражданского дискурса в ЕС».

Речь идет о «риске преднамеренного манипулирования из-за скоординированного неаутентичного использования сервиса». Это предписание касается всех национальных выборов на территории ЕС и будет действовать с 24 ноября 2024 года до 31 марта 2025 года. Европа, вслед за Румынией, намерена защищаться.

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