Главные игроки готовятся к похоронам Асада

С самого начала усилия по спасению режима Асада в 2016 году, предпринятые Россией и Ираном, были априори невыполнимой задачей, ибо такие вооруженные группировки, как российская ЧВК «Вагнер», проиранская «Хезболла» и перевезенная из Афганистана шиитская «Фатимиюн» и культурно, и этнически, и религиозно были абсолютно чужды древним землям Дамаска, вызывая глубокую неприязнь у миллионов сирийцев-суннитов, которых гражданская война вынудила покинуть дома и скитаться на чужбине. Ну, а превращение Сирии этими группами в транзитный маршрут для торговли каптогоном, контрабанды и трафикинга спровоцировало недовольство даже внутри самого режима. В Астане Асад предстал игрушкой В результате, тайная и открытая борьба между Россией и Ираном за контроль над Сирией, а также систематические удары ВВС Израиля по позициям Асада из-за действий «Хезболлы», значительно ослабили Дамаск.

В такой ситуации решающее значение имел правильный анализ фактора времени и регионального баланса. Можно сказать, что своими корнями планы внезапной атаки, осуществленной вооруженными силами сирийской оппозиции, уходят в 2017 год, когда Турция, Россия и Иран, поставив перед собой цель положить конец гражданской войне в Сирии, начали Астанинский процесс. Однако инициированные Россией переговоры в столице Казахстана, вместо достижения мира в регионе, по сути, дали режиму Башара Асада возможность обратить этот процесс в свою пользу. В рамках Астанинского формата предполагалось создание в Сирии четырех зон для контроля за конфликтом и размещения оппозиции и беженцев. Однако в 2018–2019 годах режим Асада при поддержке России и Ирана полностью захватил три из них, а также часть четвертой зоны, Идлиб, вытеснив 4,5 миллиона беженцев в узкий коридор на севере и северо-западе, вплотную примыкавший к государственной границе Турции. В 2020 году режим Асада при поддержке Тегерана и Москвы, перешел в решающую атаку на Идлиб. Однако последовавшая в ответ военная операция Анкары и подписанное в Москве соглашение между Эрдоганом и Путиным, сорвали эти планы. По сути, это соглашение из механизма достижения мира в Сирии превратило Астанинский процесс в инструмент нормализации военного присутствия в этой стране вооруженных контингентов России и Ирана.

В итоге более пяти миллионов гражданских лиц на севере Сирии оказались в зоне, подконтрольной оппозиции, где они жили в условиях крайней бедности, без доступа к международной помощи, получая лишь ограниченную гуманитарную поддержку от Турции. При этом два миллиона сирийцев, спасавшихся от преследований режима Башара Асада в других регионах Сирии, обосновались в лагерях беженцев. Уже тогда было очевидно, что такая неопределенность не могла длиться бесконечно. Что, собственно, и произошло. Эрдоган хоронит Басс После начала операции в Алеппо сирийская оппозиция, фактически, разрушила хрупкое статус-кво, существовавшее в рамках Астанинского процесса, участниками которого были Россия, Иран и Турция. Таким образом после потери Алеппо будущее режима и, соответственно, судьба Асада решалась уже не в Астане или Женеве, а в Хаме, Хомсе, и Дераа, фактически, охватив Дамаск с двух сторон клещами. Таким образом, если не произойдет чуда, партия арабского социалистического возрождения Баас, захватившая в 1963 году в результате госпереворота власть в Сирии, а с ней вместе и клан Асадов, руководящий Басс с 1970 года, доживают последние дни. Что подтвердил 6 декабря президент Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявивший: «Наступление оппозиции продолжается. Идлиб, Хама, Хомс, а следующая цель — Дамаск. Напомню, что мы призывали Асада: «Давайте вместе определим будущее Сирии». К сожалению, мы не получили положительного ответа. Ну, а теперь поезд для режима ушел».

В числе причин, объясняющих впечатляющие успехи вооруженных подразделений сирийской оппозиции, следует отметить изменения геополитической конъюнктуры в регионе, ослабление позиций России, а также утрату Ираном влияния в регионе на фоне разгрома «Хезболлы» и ХАМАСа… И даже группировка «Нуджаба», переброшенная из Ирака для заполнения образовавшейся пустоты, не смогла удержать позиции. Не говоря уже о том, что в последние годы из-за коррупции, взяточничества, наркоторговли и торговли людьми режим Асада деградировал на глазах. Еще одной причиной провала сирийской армии стали проблемы с человеческим ресурсом. За годы гражданской войны режим 27 раз (!) объявлял амнистию, чтобы пополнить армию за счет заключенных. Но если в 17-миллионной стране десять миллионов граждан либо осели за границей, либо живут в лагерях беженцев на территориях, которые контролирует оппозиция, такого рода задачи невыполнимы. Отвернулся и сам Хаменеи Особенно заметным это стало после 7 октября 2023 года, когда Израиль в ответ на вторжение боевиков ХАМАС вторгся в сектор Газы, а режим в Дамаске, соответственно, стал проводить крайне осторожную политику баланса, чтобы сохранить свои позиции. После длительного перерыва Сирия была вновь приглашена в Лигу арабских государств, после чего Европа стала вести с Асадом открытые переговоры, а с Соединенными Штатами и Израилем — секретные. Что крайне обеспокоило Тегеран и частично - Москву.

В мае этого года Башар Асад совершил неожиданный визит в Иран, где получил от верховного лидера Али Хаменеи своего рода «желтую карточку». В заявлении, к которому была приложена фотография с Асадом, Али Хаменеи написал: «Запад и его союзники пытались уничтожить Сирию войной, но потерпели неудачу. Теперь они пытаются сделать то же самое, давая обещания, которые не смогут выполнить». По мнению наблюдателей, это было более чем прозрачным предупреждением сирийскому президенту не заигрывать с Западом и оставаться на «иранской волне». Но Асад проигнорировал предупреждение рахбара и продолжил политическое балансирование, стремясь и поддержку Ирана сохранить, и Израиль в лишний раз не провоцировать. В частности, Асад не отреагировал на бомбардировки сирийской территории самолетами израильских ВВС, на вторжение Израиля в приграничные районы Кунейтры. Однако после атаки израильской авиации на склады вооружений в Латакии, отношения Башара Асада с его родным братом, Махиром, известным своей близостью к Ирану, резко обострились.