USD 1.7000
EUR 1.7978
RUB 1.6866
Подписаться на уведомления
Задержаны сотрудники Meydan TV
Новость дня
Задержаны сотрудники Meydan TV

Иранцы покидают Сирию

08:27 842

Иран начал эвакуировать из Сирии часть своих дипломатов и военных советников. Об этом в пятницу сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Как утверждается, в Ирак и Ливан уже были эвакуированы некоторые военнослужащие иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС).

Источники The New York Times также утверждают, что Сирию покинули некоторые иранские дипломатические работники и члены их семей, а также простые граждане Ирана. Часть людей направили в Тегеран на самолетах, часть - наземным транспортом в Ливан, Ирак и сирийский порт Латакия.

Президента Южной Кореи и его супругу не простили… и смещают
Президента Южной Кореи и его супругу не простили… и смещают
08:44 442
Египет и Иордания советуют Асаду покинуть Сирию
Египет и Иордания советуют Асаду покинуть Сирию
08:31 753
Иранцы покидают Сирию
Иранцы покидают Сирию
08:27 843
Как Россия атакует Румынию
Как Россия атакует Румынию война миров
02:26 3506
Азербайджанское сельское хозяйство идет под откос
Азербайджанское сельское хозяйство идет под откос а в Министерстве рапортуют об успехах
6 декабря 2024, 18:58 7383
Протестующие не отходят. Столкновения продолжаются
Протестующие не отходят. Столкновения продолжаются видео; обновлено 03:40
03:40 9353
Теперь все ясно: Вашингтон и запустил на Асада повстанцев
Теперь все ясно: Вашингтон и запустил на Асада повстанцев о развитии ситуации
6 декабря 2024, 14:53 8346
Турция отказала Асаду
Турция отказала Асаду
02:05 5605
Пророссийский кандидат в президенты заявил «о сговоре с дьяволом»
Пророссийский кандидат в президенты заявил «о сговоре с дьяволом» ОБНОВЛЕНО 01:17
01:17 8751
Сирийские повстанцы захватили 42 населенных пункта на юге... и приблизились к Хомсу
Сирийские повстанцы захватили 42 населенных пункта на юге... и приблизились к Хомсу о развитии ситуации, обновлено: 03:45
03:45 24821
Загадочная смерть азербайджанского мужчины в российском СИЗО: он избил участника «СВО»
Загадочная смерть азербайджанского мужчины в российском СИЗО: он избил участника «СВО» видео
6 декабря 2024, 14:23 10633

ЭТО ВАЖНО

Президента Южной Кореи и его супругу не простили… и смещают
Президента Южной Кореи и его супругу не простили… и смещают
08:44 442
Египет и Иордания советуют Асаду покинуть Сирию
Египет и Иордания советуют Асаду покинуть Сирию
08:31 753
Иранцы покидают Сирию
Иранцы покидают Сирию
08:27 843
Как Россия атакует Румынию
Как Россия атакует Румынию война миров
02:26 3506
Азербайджанское сельское хозяйство идет под откос
Азербайджанское сельское хозяйство идет под откос а в Министерстве рапортуют об успехах
6 декабря 2024, 18:58 7383
Протестующие не отходят. Столкновения продолжаются
Протестующие не отходят. Столкновения продолжаются видео; обновлено 03:40
03:40 9353
Теперь все ясно: Вашингтон и запустил на Асада повстанцев
Теперь все ясно: Вашингтон и запустил на Асада повстанцев о развитии ситуации
6 декабря 2024, 14:53 8346
Турция отказала Асаду
Турция отказала Асаду
02:05 5605
Пророссийский кандидат в президенты заявил «о сговоре с дьяволом»
Пророссийский кандидат в президенты заявил «о сговоре с дьяволом» ОБНОВЛЕНО 01:17
01:17 8751
Сирийские повстанцы захватили 42 населенных пункта на юге... и приблизились к Хомсу
Сирийские повстанцы захватили 42 населенных пункта на юге... и приблизились к Хомсу о развитии ситуации, обновлено: 03:45
03:45 24821
Загадочная смерть азербайджанского мужчины в российском СИЗО: он избил участника «СВО»
Загадочная смерть азербайджанского мужчины в российском СИЗО: он избил участника «СВО» видео
6 декабря 2024, 14:23 10633
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться