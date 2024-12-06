Президента Южной Кореи и его супругу не простили… и смещают

А тем временем, сам президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что не станет избегать политической и правовой ответственности в связи с объявлением ранее военного положения в стране. Президент добавил, что доверит правящей партии страны "Гражданская сила" решать свою политическую судьбу, а также стабилизировать ситуацию в стране.

По информации агентства, Хан Дон Хун отметил, что Юн Сок Ёль неспособен исполнять свои обязанности должным образом.

Лидер правящей партии Южной Кореи Хан Дон Хун заявил, что президент страны Юн Сок Ёль неизбежно уйдет в отставку в досрочном порядке, передает агентство Рёнхап.

Вместе с этим парламент страны проголосует по призыву к расследованию обвинений в коррупции и вмешательстве в выборы в отношении первой леди страны Ким Гон Хи перед рассмотрением импичмента президента.

Отмечается, что голосование пройдет непосредственно перед рассмотрением предложения об импичменте президента страны.

Южнокорейская оппозиция призвала президента после его обращения немедленно уйти в отставку.

В субботу Юн Сок Ёль выступил с обращением, в котором принес извинения за введение военного положения в стране и заявил, что не станет вводить его снова на фоне предстоящего голосования по его импичменту. Также он заявил, что не станет избегать политической и юридической ответственности в связи с объявлением военного положения.