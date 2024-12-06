МАГАТЭ предупреждает: скоро у Ирана будет ядерное оружие

Иран ускорил обогащение урана до 60% и может приблизиться к 90%, необходимого для создания ядерного оружия, передает Reuters слова главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на полях конференции по безопасности «Манамский диалог» в Бахрейне.

По словам Гросси, производственные мощности Ирана вырастут «в семь-восемь раз, а может, и больше», с нынешнего уровня в 5-7 кг урана, обогащенного до 60%, в месяц.

Согласно критериям МАГАТЭ, у Тегерана уже есть достаточно материала, обогащенного до 60%, чтобы создать ядерное оружие при продолжении переработки сырья.

Обогащение урана — процесс переработки сырья, в результате которого его можно использовать в качестве топлива для гражданских ядерных электростанций или, потенциально, для производства ядерного оружия.