Армия Асада бежит, не сопротивляясь. Повстанцы захватывают города

Центр провинции Эс-Сувайда, расположенной на юге Сирии, перешёл под контроль оппозиции, сообщает Anadolu. Ранее сообщалось, что административный центр южной сирийской провинции Дераа на границе с Иорданией перешел под контроль оппозиционных группировок после ожесточенных боев с силами Асада. Вооруженная оппозиция установила контроль над множеством населенных пунктов и блокпостов в сельских районах провинции. По данным Reuters, Дераа был сдан без боя - под условие безопасного выхода правительственных сил в направлении Дамаска, который находится в ста километрах от города. Источники в сирийском правительстве назвали уход армейских сил из Дары «передислокацией».

* * * 10:06 Боестолкновения между сирийской армией и вооруженными группировками оппозиции возобновились в субботу утром в северных окрестностях города Хомс. Об этом сообщила сирийская радиостанция Sham FM. По ее сведениям, бои идут в сельской местности по всей линии соприкосновения. Стратегически значимая провинция Хомс, граничащая с Дамаском, занимает важное место в Сирии как с точки зрения внутренней политики, так и с точки зрения международного баланса благодаря своему географическому положению, близости к энергетическим ресурсам и логистическим преимуществам, находится на пересечении таких крупных городов страны, как Дамаск, Алеппо и Латакия, отмечает Anadolu.

Город Хомс, расположенный на трассе М5, имеет стратегическое преимущество с точки зрения торговли и военной мобильности благодаря своей близости к порту Латакия с выходом к Средиземному морю. Вокруг Хомса проходят трубопроводы природного газа и нефти, поэтому он занимает стратегически важное положение и в плане энергоресурсов. Кроме того, Хомс играет значимую экономическую роль для экономики Сирии благодаря своим плодородным сельскохозяйственным землям и промышленным объектам.