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Армия Асада бежит, не сопротивляясь. Повстанцы захватывают города

обновлено 12:07
12:07 5885

Центр провинции Эс-Сувайда, расположенной на юге Сирии, перешёл под контроль оппозиции, сообщает Anadolu.

Ранее сообщалось, что административный центр южной сирийской провинции Дераа на границе с Иорданией перешел под контроль оппозиционных группировок после ожесточенных боев с силами Асада. Вооруженная оппозиция установила контроль над множеством населенных пунктов и блокпостов в сельских районах провинции. 

По данным Reuters, Дераа был сдан без боя - под условие безопасного выхода правительственных сил в направлении Дамаска, который находится в ста километрах от города. Источники в сирийском правительстве назвали уход армейских сил из Дары «передислокацией».

* * * 10:06

Боестолкновения между сирийской армией и вооруженными группировками оппозиции возобновились в субботу утром в северных окрестностях города Хомс. Об этом сообщила сирийская радиостанция Sham FM.

По ее сведениям, бои идут в сельской местности по всей линии соприкосновения.

Стратегически значимая провинция Хомс, граничащая с Дамаском, занимает важное место в Сирии как с точки зрения внутренней политики, так и с точки зрения международного баланса благодаря своему географическому положению, близости к энергетическим ресурсам и логистическим преимуществам, находится на пересечении таких крупных городов страны, как Дамаск, Алеппо и Латакия, отмечает Anadolu.

Город Хомс, расположенный на трассе М5, имеет стратегическое преимущество с точки зрения торговли и военной мобильности благодаря своей близости к порту Латакия с выходом к Средиземному морю. Вокруг Хомса проходят трубопроводы природного газа и нефти, поэтому он занимает стратегически важное положение и в плане энергоресурсов.

Кроме того, Хомс играет значимую экономическую роль для экономики Сирии благодаря своим плодородным сельскохозяйственным землям и промышленным объектам.

* * * 09:09

Проиранская ливанская группировка «Хезболла» отправила часть сил в Сирию, чтобы помочь армии Башара Асада удержать город Хомс, на который наступают повстанцы, сообщает Reuters со ссылкой на два высокопоставленных источника в ливанских службах безопасности.

«Хомс не должен пасть», — сказал один из собеседников.

Сирийский офицер и два региональных чиновника также подтвердили агентству, что элитные подразделения «Хезболлы» переброшены из Ливана и заняли позиции в Хомсе.

Ранее сообщалось, что после захвата Алеппо и Хамы повстанцы начали наступление на Хомс — третий по величине город после Дамаска и Алеппо.

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