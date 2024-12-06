Евросоюз просит американцев из-за российского банка

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Евросоюз оказывает давление на США, прося найти способы смягчить санкции против Газпромбанка, играющего ключевую роль в расчетах за поставки российского газа в страны ЕС.

По данным собеседников агентства, Брюссель и Вашингтон начали обсуждать «тип и масштаб» смягчения штрафных мер после того, как некоторые европейские правительства и компании предупредили, что санкции против Газпромбанка создадут риск для бесперебойных поставок газа в регион.

В ходе переговоров рассматривается, в частности, вопрос о том, законно ли переводить платежи за российский газ дочерней компании Газпромбанка в Люксембурге, или же стоит использовать другие каналы, отмечает агентство.

По данным Bloomberg, обсуждения продолжаются по меньшей мере с тех пор, как президент РФ Владимир Путин отменил требование, согласно которому платить за российский газ можно было только через Газпромбанк. И хотя новый указ Путина «успокоил европейский газовый рынок», он оставил финансовые учреждения ЕС в «неуверенности относительно юридических рисков», констатирует агентство.

Более 50 российских банков, 40 регистраторов ценных бумаг и 15 чиновников, связанных с финансовой сферой, 21 ноября были внесены США в новый пакет санкций. В их числе оказался и Газпромбанк, уже фигурирующий в аналогичных списках Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.