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Генерал и финансисты Минобороны Азербайджана будут отбывать срок

из зала суда
Инара Рафикгызы, судебный репортер
10:20 1287

В Бакинском военном суде завершился судебный процесс по делу о хищении 143 миллионов в Министерстве обороны Азербайджана. Фигурантами дела являются бывший начальник управления финансов и бюджета Министерства обороны генерал-майор Низами Мамедов, экс-начальник финансовой службы Военно-воздушных сил полковник Джалал Кязымов, бывший руководитель финансового управления Сухопутных войск Байрам Байрамов и экс-глава финансовой службы Военно-морских сил Вюсал Ализаде.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, на заседании под председательством судьи Фикрета Алиева был оглашен приговор. Согласно вердикту суда, генерал Низами Мамедов был приговорен к 11 годам и 6 месяцам, полковник Джалал Казымов - к 11 годам, полковник Байрам Байрамов - к 11 годам и 6 месяцам, майор Вусал Ализаде - к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание указанные лица будут в исправительном учреждении строгого режима

Кроме того, арестованное имущество обвиняемых конфисковано в качестве возмещения ущерба государству.

Отметим, что факт хищения 143 миллионов в министерстве был выявлен Службой государственной безопасности (СГБ). К уголовной ответственности по делу привлечен ряд офицеров оборонного ведомства. Низами Мамедову. Байраму Байрамову, Джалалу Кязымову и Вусалу Ализаде было предъявлено обвинение по статье 179.4 (хищение в особо крупных размерах) УК Азербайджана.

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