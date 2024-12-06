Standard & Poor’s о курсе азербайджанского маната

Азербайджан сохранит де-факто привязку маната к доллару США на уровне 1,7 маната к одному доллару, по меньшей мере, до конца 2028 года. Таков прогноз международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (Standard & Poor’s).

По мнению аналитиков агентства, это будет обусловлено значительным уменьшением давления на национальную валюту Азербайджана.

«Мы прогнозируем, что Азербайджан сохранит привязку маната к доллару США на уровне 1,7 маната за 1 доллар, поддерживаемую регулярными интервенциями властей на валютном рынке. При этом, если цены на углеводороды резко упадут и останутся низкими в течение длительного периода, мы предполагаем, что власти рассмотрят возможность корректировки обменного курса, чтобы защитить валютные резервы Центробанка от значительного снижения», - заявляет агентство.