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В Майкопе прогремели взрывы: там находится военный аэродром

10:50 786

Жители Майкопа (столица Республики Адыгея РФ) сообщили о взрывах в городе, связанных, предположительно, с работой сил ПВО.

Российские телеграм-каналы опубликовали видео со взрывами, снятое очевидцами. В пригороде Майкопа находится военный аэродром Ханская, который ранее уже пытались атаковать беспилотники.

Официальной информации о произошедшем в Майкопе пока не было.

Министерство обороны РФ объявило, что в ночь на 7 декабря силам ПВО удалось перехватить два украинских беспилотника над территорией Белгородской области и по одному над территориями Астраханской и Воронежской областей.

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