И в Анголе у Кремля проблемы
Попавший под западные санкции и отключенный от системы SWIFT российский госбанк ВТБ закрывает единственное дочернее подразделение в Африке.
В общем-то, вся история добычи полезных ископаемых иностранными державами в Африке буквально кричит - сегодня ты владеешь лицензиями, карьерами и фабриками, а в буквальном смысле завтра ты уже ничем не владеешь, и тебя вежливо, но настойчиво влекут за локоток в сторону самолетного трапа, суя в карман пиджака билет в один конец.
Ровно так же поступила с российским бизнесом и Ангола, страна, которая, по моим прикидкам, является как бы и не чемпионом по вложенным в нее Кремлем средствам. Только в 2023 году Владимир Путин широким жестом списал Анголе задолженность в 3,5 миллиарда долларов за поставки оружия, висевшую на ней еще с советских времен.
А солидные дяди из околокремлевских структур так снисходительно объясняли мне этот аттракцион невиданной щедрости: «Ты не понимаешь, это все не просто так. Взамен благодарные ангольцы уже запустили нас в добычу алмазов и открывают дверь для захода в банковский сектор своей страны, так что все у нас с Анголой хорошо и правильно».
Точно такой же точки зрения придерживается и российский президент, который всего несколько дней назад на форуме «Россия зовет!» заявил, что Россию «много связывает» с народами Африки и «никогда ничего не разъединяло». Словом, «в Африке очень мужественные и свободолюбивые страны, которые дорожат своим суверенитетом и, опираясь на него, принимают и, мы уверены, будут принимать решения в интересах своих народов».
А в аккурат накануне этого заявления власти Анголы «приняли решение в интересах своего народа» и принудили местный филиал ВТБ, Banco VTB Africa S.A., сдать лицензию на осуществление банковских операций. Переговоры главы банка Андрея Костина по этому вопросу с президентом Анголы Жуаном Лоренсу были безрезультатны. «Закрываем банк. Закрываем его, отзываем лицензию. Это добровольно-принудительная сдача лицензии — у нас все заморожено там»,- с печалью в голосе констатировал банкир.
Несколько ранее из Анголы выгнали «Алросу». Причем выгнали достаточно жестко. «Алроса» больше не является частью партнерства из-за международных санкций, введенных против России», - заявил министр природных ресурсов и нефти Анголы Диамантино Педро Азеведо. И потребовал, чтобы «русские ушли немедленно и без требований компенсации за уже вложенные средства».
Вот такие они, африканские партнеры России. Деньги-то берут, но случись изменение политической конъюнктуры – как русский бизнес выдворяют без всяких колебаний. И вложенные средства возвращать не собираются. А к чему? Ведь Россия, как известно, щедрая душа.
А конъюнктура серьезно изменилась. Уходя из Белого дома, Джо Байден, которого нынче в России даже и не вспоминают, сумел нанести по «африканскому кейсу» Кремля серьезный удар. После его тура по Африке стало понятно, что американский истеблишмент, включая конкурирующие в нем группировки демократов и республиканцев, принял решение: «Коридору Лобиту», железной дороге через территорию Замбии, Конго и Анголы до ангольского порта Лобиту, который обеспечит американцам доступ к таким стратегически важным материалам, как кобальт, литий и медь, быть. И он будет одним из стратегических приоритетов в «африканском кейсе» нынешней американской администрации.
Что примечательно, его реализация означает всплеск американо-китайской конкуренции на Черном континенте, поскольку Пекин строит аналогичный коридор в тех же странах практически параллельно американскому. А конкуренция между двумя мировыми державами, США и КНР, – это просто золотое дно для местных элит. Поскольку позволяет им выторговать наиболее выгодные для себя условия у каждой из сторон.
И где в этой масштабной геоэкономической битве место России? Что она может предложить той же Анголе? Правильно – нигде и ничего. Потому власти Анголы приняли вполне логичное решение – удалить ее с бизнес-поля, чтобы под ногами в «большой игре» не путалась. Именно в этом она видит свои национальные интересы на данный момент. А Кремль пусть продолжает тешить себя иллюзиями про некое «единство с Африкой». В реальной политике на эти спичи Москвы давно уже не обращают внимания – бизнес важнее иллюзорных российских геополитических химер.