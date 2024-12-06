И в Анголе у Кремля проблемы

Попавший под западные санкции и отключенный от системы SWIFT российский госбанк ВТБ закрывает единственное дочернее подразделение в Африке. В общем-то, вся история добычи полезных ископаемых иностранными державами в Африке буквально кричит - сегодня ты владеешь лицензиями, карьерами и фабриками, а в буквальном смысле завтра ты уже ничем не владеешь, и тебя вежливо, но настойчиво влекут за локоток в сторону самолетного трапа, суя в карман пиджака билет в один конец.

Ровно так же поступила с российским бизнесом и Ангола, страна, которая, по моим прикидкам, является как бы и не чемпионом по вложенным в нее Кремлем средствам. Только в 2023 году Владимир Путин широким жестом списал Анголе задолженность в 3,5 миллиарда долларов за поставки оружия, висевшую на ней еще с советских времен. А солидные дяди из околокремлевских структур так снисходительно объясняли мне этот аттракцион невиданной щедрости: «Ты не понимаешь, это все не просто так. Взамен благодарные ангольцы уже запустили нас в добычу алмазов и открывают дверь для захода в банковский сектор своей страны, так что все у нас с Анголой хорошо и правильно». Точно такой же точки зрения придерживается и российский президент, который всего несколько дней назад на форуме «Россия зовет!» заявил, что Россию «много связывает» с народами Африки и «никогда ничего не разъединяло». Словом, «в Африке очень мужественные и свободолюбивые страны, которые дорожат своим суверенитетом и, опираясь на него, принимают и, мы уверены, будут принимать решения в интересах своих народов».

А в аккурат накануне этого заявления власти Анголы «приняли решение в интересах своего народа» и принудили местный филиал ВТБ, Banco VTB Africa S.A., сдать лицензию на осуществление банковских операций. Переговоры главы банка Андрея Костина по этому вопросу с президентом Анголы Жуаном Лоренсу были безрезультатны. «Закрываем банк. Закрываем его, отзываем лицензию. Это добровольно-принудительная сдача лицензии — у нас все заморожено там»,- с печалью в голосе констатировал банкир. Несколько ранее из Анголы выгнали «Алросу». Причем выгнали достаточно жестко. «Алроса» больше не является частью партнерства из-за международных санкций, введенных против России», - заявил министр природных ресурсов и нефти Анголы Диамантино Педро Азеведо. И потребовал, чтобы «русские ушли немедленно и без требований компенсации за уже вложенные средства». Вот такие они, африканские партнеры России. Деньги-то берут, но случись изменение политической конъюнктуры – как русский бизнес выдворяют без всяких колебаний. И вложенные средства возвращать не собираются. А к чему? Ведь Россия, как известно, щедрая душа.