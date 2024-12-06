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Международное агентство дает прогноз по Азербайджану

11:31 120

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (Standard & Poor’s) прогнозирует рост реального ВВП Азербайджана на 2024 год на уровне 4,5 процента (в прошлом прогнозе - 2,5 процента).

По данным S&P, агентство прогнозирует экономический рост в Азербайджане на уровне двух процентов в 2025-2027 годах.

S&P отмечает, что темпы роста ВВП Азербайджана в 2024 году были выше, чем прогнозировало агентство в начале текущего года: «В январе-октябре 2024 года рост ВВП составил 4,9%. На основании этого мы пересмотрели прогноз роста ВВП страны в текущем году - до 4,5% с 2,5% (июньский прогноз)».

Номинальный объем ВВП в текущем году агентство прогнозирует на уровне 126 млрд манатов (74 млрд долларов США).

Основным драйвером экономического роста в Азербайджане является ненефтяной сектор - вырос на 6,8% за 10 месяцев. «Более высокие показатели в сфере грузовых и пассажирских перевозок, информационно-коммуникационных услуг и оборота розничной торговли способствовали такому росту. Мы также отмечаем положительную динамику в секторе строительства, отражающую инвестиции в Карабахском регионе», - отмечает S&P. В среднесрочной перспективе здесь ожидают роста ненефтяного сектора Азербайджана на уровне 3-4% в год. При этом аналитики агентства считают, что структурные реформы и дальнейшие меры по экономической диверсификации могут содействовать ускорению темпов роста ненефтяного сектора.

Номинальный объем ВВП Азербайджана на 2025 год агентство прогнозирует на уровне 127 млрд манатов (75 млрд долларов США), на 2026 год – 132 млрд манатов (78 млрд долларов), на 2027 год – 137 млрд манатов (81 млрд долларов США).

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