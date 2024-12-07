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Трамп прилетел в Париж на открытие собора Нотр-Дам

11:51 1302

Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Париж, где примет участие в церемонии открытия отреставрированного собора Нотр-Дам. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источник.

По данным агентства, самолет Трампа приземлился в столичном аэропорту Орли. Это первая зарубежная поездка Трампа после избрания. Перед началом церемонии открытия собора избранного президента США примет в Елисейском дворце французский лидер Эммануэль Макрон.

Церемония открытия собора Парижской Богоматери пройдет с участием около 40 глав государств и правительств спустя более пяти лет после сильного пожара, уничтожившего его крышу и часть внутреннего убранства.

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