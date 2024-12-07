Сильный взрыв субботним утром в Стамбуле: есть жертвы

Бытовой газ взорвался на первом этаже 14-этажного дома в Стамбуле, сообщила пресс-служба губернатора города.

«В субботу около 07:30 по местному времени в цокольной части дома в районе Бейликдюзю произошел взрыв бытового газа. В результате инцидента один человек погиб, трое получили ранения», - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным TRT Haber, взрыв практически полностью разрушил две стены квартиры. Возник небольшой пожар, который быстро потушили пожарные. От взрыва выбило стекла в доме, повреждены припаркованные на улице машины.