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Сильный взрыв субботним утром в Стамбуле: есть жертвы

12:18 1790

Бытовой газ взорвался на первом этаже 14-этажного дома в Стамбуле, сообщила пресс-служба губернатора города.

«В субботу около 07:30 по местному времени в цокольной части дома в районе Бейликдюзю произошел взрыв бытового газа. В результате инцидента один человек погиб, трое получили ранения», - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным TRT Haber, взрыв практически полностью разрушил две стены квартиры. Возник небольшой пожар, который быстро потушили пожарные. От взрыва выбило стекла в доме, повреждены припаркованные на улице машины.

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