Трех активистов освободили

В социальных сетях распространилась информация, что наряду с сотрудниками Meydan TV задержаны фотожурналист Ахмед Мухтар, Ульви Таиров и Эльнур Джаббарзаде (родственник одного из задержанных накануне).

Адвокат Бахруз Байрамов заявил haqqin.az, что, по соглашению с родственниками Таирова, он будет защищать права последнего.

Юнис Рзаев, активист по защите прав животных Кямран Мамедли и спортивный журналист Рашад Эргюн, которые также были задержаны, освобождены.

В пресс-службе МВД haqqin.az заявили, что официальной информации по этому поводу нет.