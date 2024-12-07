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Задержаны сотрудники Meydan TV
Новость дня
Задержаны сотрудники Meydan TV

Трех активистов освободили

обновлено 19:05
19:05 6292

В социальных сетях распространилась информация, что наряду с сотрудниками Meydan TV задержаны фотожурналист Ахмед Мухтар, Ульви Таиров и Эльнур Джаббарзаде (родственник одного из задержанных накануне).

Адвокат Бахруз Байрамов заявил haqqin.az, что, по соглашению с родственниками Таирова, он будет защищать права последнего.

Юнис Рзаев, активист по защите прав животных Кямран Мамедли и спортивный журналист Рашад Эргюн, которые также были задержаны, освобождены.

В пресс-службе МВД haqqin.az заявили, что официальной информации по этому поводу нет.

Рамин Джебраилзаде (Рамин Деко)

* * * 12:42

Стало известно, в чем обвиняются задержанные накануне лица, сотрудничавшие с Meydan TV.

По словам адвокатов задержанных, они подозреваются по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана.

Рамину Джебраилзаде (Рамин Деко) уже предъявлено обвинение по этой статье. Адвокаты Айсель Умудовой, Айтадж Тапдыг, Хаялы Агаевой, Айнур Эльгюнеш и Натика Джавадлы отметили, что их подзащитные задержаны в качестве подозреваемых. Адвокаты рассказали, что в домах некоторых задержанных прошли обыски.

Накануне в МВД сообщили, что Рамин Джебраилзаде (Рамин Деко) задержан на основании полученной информации о незаконном ввозе иностранной валюты в страну.

Следует отметить, что некоторые из задержанных сотрудничали с Meydan TV.

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