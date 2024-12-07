Что за споры между предпринимателями и Налоговой службой?

В последние годы азербайджанские предприниматели, работающие в сфере розничной торговли и общественного питания и использующие для безналичных платежей переводы «с карты на карту», подвергаются санкциям налоговых органов. Наверняка каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда в торговых точках или в ресторане, где есть POS-терминалы, нам предлагают провести оплату с карты на карту, объясняя это «техническими неисправностями». Как правило, покупатели в таких случаях редко обращаются с жалобами в налоговые органы. Но тогда возникает резонный вопрос: если по факту деньги на счет предпринимателя перечислены не были, как об этом узнают налоговики?

Как заявил недавно юрист Акрам Гасанов, информацию налоговым органам предоставляют банки. По его словам, налоговые органы имеют неограниченный доступ к данным о банковских счетах предпринимателей, хотя для проверки, включая карточные счета граждан, требуется судебное решение, для получения которого, в свою очередь, необходимы веские основания, да и сама процедура может занять значительное время. «Когда потребитель оплачивает товар или услугу переводом «с карты на карту», чек, как правило, не выбивается, что приводит к уклонению от уплаты налога, - объясняет эксперт. - Проблема не в самом факте перевода «с карты на карту», а в невыдаче чека, поскольку для налоговых органов важна официальная выручка предпринимателя». Гасанов отметил, что желание предпринимателей снизить налоговую нагрузку - явление нередкое, наблюдающееся во многих странах. Как правило, оно реализуется посредством расчета наличными, которые сложнее отследить. «Сейчас многие предпочитают использовать банковские карты, так как наличные становятся все менее популярными, - говорит юрист. - Чтобы упростить процесс, клиент по просьбе предпринимателя переводит деньги на счет последнего. И если жалоба в налоговые органы не поступает, эта операция, как и расчет наличными деньгами, остается незамеченной».

Тем не менее, как подчеркнул эксперт, крупнейшие банки страны активно передают налоговым органам информацию о таких переводах. «А налоговые органы, видя, что на карту предпринимателя поступают средства из различных источников, начисляют за это налоги и штрафы. При этом нередко сама сумма штрафа превышает размер нарушения», - констатирует Гасанов. Эксперт подчеркивает, что в таких случаях предприниматели имеют право оспорить в суде действия налоговых органов. Ибо факт поступления средств на карту не всегда свидетельствует о связи этой операции с предпринимательской деятельностью. Доказывать же обратное обязаны налоговые органы, а не предприниматель. Как сообщили на запрос haqqin.az в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики, отказ от использования POS-терминалов и случаи перевода с карты на карту выявляются в рамках оперативного налогового контроля. Нарушения законодательства фиксируются на месте, и по ним составляют соответствующие акты. В этой связи отмечается, что в ходе контрольных мероприятий, проведенных на ряде объектов общественного питания и розничной торговли Баку, были выявлены нарушения. В частности, выявлены случаи организации безналичных расчетов через переводы с карты на карту вместо использования POS-терминалов, а также факты отказа от их применения.

В ходе оперативных проверок было установлено, что в некоторых торговых точках номера банковских карт предпринимателей размещены на видных местах, а клиентам систематически предлагают производить оплату через переводы «с карты на карту». Налоговая служба отмечает, что, несмотря на предварительные предупреждения, нарушения продолжались. В результате было наложено более 400 штрафов на субъекты предпринимательской деятельности. С учетом зафиксированных нарушений мониторинг и контрольные мероприятия в Баку продолжаются. Налоговые органы напоминают, что прием безналичных платежей должен осуществляться только через POS-терминалы, а потребителям необходимо выдавать как чек POS-терминала, так и квитанцию контрольной кассы.