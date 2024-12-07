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Задержаны сотрудники Meydan TV

В Катаре удивлены стремительным наступлением оппозиции в Сирии

13:25 470

События последних дней в Сирии вызывают удивление у всех, считает глава правительства, заявил министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

«Конечно, я считаю, что все в мире очень удивлены тем, что происходит в последние несколько дней, удивлены не самой ситуацией, а тем, как быстро они продвигаются и как быстро они прогрессируют», - заявил он на Дохийском форуме, говоря о сирийских событиях.

«Мы беспокоимся, что это вернет нас к прежним циклам внутреннего насилия, гражданской войне, и это то, что действительно угрожает территориальной целостности Сирии», - добавил он.

Дохийский форум - международная конференция, которая проходит в катарской столице 7-8 декабря. Участники форума обсуждают широкий спектр проблем, связанных с международной безопасностью, энергетическим переходом и устойчивым экономическим развитием. На полях конференции пройдет встреча в астанинском формате по урегулированию в Сирии с участием министров иностранных дел России, Ирана и Турции.

Катар не участвует в астанинском процессе и является единственной страной в мире, где посольство Сирии возглавляют представители оппозиции.

Отметим, что отряды антиасадовской коалиции за последние дни захватили десятки населенных пунктов, в том числе города Алеппо, Хама, Идлиб, бои сейчас развернулись за стратегически важный город Хомс.

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