В то время, как оппозиционные группировки во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии продвигаются в направлении столицы Дамаска, США вернули в регион свои стратегические бомбардировщики. Впервые за последние годы стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress были замечены над восточной частью Сирии. По данным Центрального командования вооружённых сил США (CENTCOM), воздушное присутствие американских стратегических самолётов связано с операцией «Непоколебимая решимость», которая направлена на борьбу с оставшимися ячейками ИГИЛ в регионе.

«Самолёт B-52H Stratofortress ВВС США проводит боевое воздушное патрулирование в поддержку операции «Непоколебимая решимость» над зоной ответственности Центрального командования ВС США», — говорится в официальном заявлении СЕНТКОМ. Возвращение B-52H в сирийское воздушное пространство является знаковым событием, так как эти самолёты ранее использовались для нанесения мощных ударов по позициям террористов, а их появление в небе над регионом традиционно воспринимается как демонстрация силы. Эксперты считают, что это патрулирование не только связано с задачами обеспечения безопасности, но и имеет политическое значение, подчеркивая военное присутствие США в Сирии. Регион, над которым проводилось патрулирование, включает в себя ключевые точки на востоке Сирии, где продолжается активность группировок, связанных с «Исламским государством». Восточная Сирия также является стратегически важной зоной с точки зрения контроля над маршрутами снабжения и нефтяными месторождениями. Воздушное патрулирование B-52H подчеркивает стремление США поддерживать стабильность в зоне своей ответственности, несмотря на возросшее напряжение в регионе.

Следует отметить, что на востоке Сирии до сих пор существуют небольшие анклавы, находящиеся под контролем ИГИЛ. Воспользовавшись ситуацией, остатки ИГИЛ также попытались расширить зону своего влияния, но тут же попали под удары ВВС США и курдских сил, поддерживаемых Вашингтоном. Совершенно очевидно, что США поддерживают марш на Дамаск оппозиционных группировок во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам», которую они официально считают террористической, с целью свержения режима Асада, но полны решимости не позволить ИГИЛ воспользоваться ситуацией. Со своей стороны, курды выразили готовность к переговорам с «Хайят Тахрир аш-Шам». Салих Муслим, один из лидеров YPG, выразил готовность к переговорам с ХТШ для совместного обсуждения будущего Сирии. Это заявление вызвало неоднозначную реакцию, поскольку обе стороны традиционно занимают противоположные позиции в сирийском конфликте. «Мы готовы вести переговоры с «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии, чтобы вместе строить будущее», — отметил Муслим. При этом он подчеркнул, что сирийским курдам «легче находить общий язык с американскими союзниками, чем с представителями Турции, включая протурецкие силы». Эти слова поднимают вопрос о возможных изменениях в балансе сил в регионе. Эксперты отмечают, что в последнее время ХТШ демонстрирует стремление к политической трансформации, стремясь представить себя более умеренной силой. На этом фоне заявления Муслима могут свидетельствовать о попытке курдских сил переоценить свои приоритеты и наладить связи с потенциальными союзниками, даже если те имеют неоднозначное прошлое.

Интересно, что в этом контексте Муслим косвенно указал на возможное влияние США в данном процессе: «Повестка дня «Хайят Тахрир аш-Шам», вероятно, состоит в том, чтобы ладить с другим американским союзником». Такая риторика указывает на растущую сложность международных отношений вокруг Сирии, где ключевые игроки, включая США, Турцию и Россию, активно участвуют в формировании повестки. Политологи предполагают, что заявления Муслима могут быть частью более широкой стратегии курдских сил, направленной на усиление их позиций в условиях, когда Россия сокращает свою активность в Сирии, а Турция продолжает проводить операции против курдских формирований. Переговоры с ХТШ могут быть попыткой курдов диверсифицировать свои политические и военные контакты для обеспечения собственной безопасности. По последней информации, силы ХТШ заняли позиции вокруг стратегически важного города Хомс и концентрируют дополнительные силы для атаки на центр города. Вчера против режима Асада был открыт еще один фронт с юга, и силы оппозиции, объединившиеся под эгидой «Свободной сирийской армии», захватили город Дераа, не встретив никакого сопротивления. Источники среди повстанцев сообщили, что военные согласились на организованный вывод войск из Дераа в рамках соглашения, предоставляющего армейским должностным лицам безопасный проход в столицу Дамаск, расположенную примерно в 100 км к северу.

Видеоролики в социальных сетях показали повстанцев на мотоциклах и других, смешивающихся с жителями на улицах. Люди стреляли в воздух на главной площади города в знак празднования, согласно видео. Никаких комментариев от военных или правительства Асада не поступало. Дераа, население которой до начала гражданской войны 13 лет назад составляло более 100 000 человек, имеет символическое значение как колыбель восстания. Это столица провинции с населением около 1 миллиона человек, граничащей с Иорданией. Следует отметить, что «Свободная сирийская армия» была авангардом сопротивления режиму Асада на первом этапе гражданской войны. США оказывают прямую поддержку этой группировке, контролирующей часть территории, граничащей с Иорданией. По последней информации, «Свободная сирийская армия» атаковала со стороны населенного пункта Ат-Танф, где расположена военная база США, и начала продвигаться в направлении города Пальмира. Это означает, что армии Асада теперь приходится сражаться против оппозиции на трех фронтах, а ее и без того слабые силы фрагментированы. Если Пальмира падет, это откроет боевикам доступ к центральным районам страны. Как уже сообщалось, Россия довела до Дамаска, что у нее нет плана по спасению Башара Асада, а возможности Ирана и его прокси также ограничены и недостаточны для изменения ситуации на местах.

С другой стороны, сама Россия рискует потерять контроль над своими военными базами в Сирии и уже вывозит зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400 и другую военную технику с базы Хмеймим в порт Тартус для погрузки на корабли. Аналитики предупреждают, что в случае вывода российских группировок, а такой сценарий ранее был озвучен бывшим российским военным лётчиком Ильёй Тумановым (Fighterbomber), эти объекты с высокой вероятностью будут заняты Соединёнными Штатами. Такой сценарий способен кардинально изменить баланс сил в регионе, фактически исключив Россию из игры и предоставив США стратегическое преимущество. В частности, база в Тартусе служит единственным пунктом материально-технического обеспечения российского флота за пределами бывшего СССР, а авиабаза Хмеймим в Латакии обеспечивает поддержку сирийской армии с воздуха и координацию операций. Их потеря нанесёт серьёзный удар по российским интересам на Ближнем Востоке. «Грозит она потерей авиационной ударной составляющей, которая составляет процентов 75 боевых возможностей наших войск в САР. Аэродром Хмеймим - это не многоэтажный промобьект с подвалами, это поле с легкосборными домиками сверху, который прекратит свое функционирование, как только противник или подойдет на дальность артиллерийского огня, или на дальность полета дронов. И тут уже применять маневр авиацией, который спасает нас на большой земле, не получится. Выводиться некуда. По сути единственными запасными аэродромами в Сирии осталось 2 аэродрома. Это критический минимум. С морской базой в Тартусе ситуация примерно та же. Оборонять и держать ее, конечно, можно достаточно долго, если будет кем и чем, но функционировать она или не сможет вообще или весьма ограниченно», - сообщает Fighterbomber.