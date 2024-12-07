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Асад в Сирии, семья переехала в Россию и Эмираты

14:19 2124

Президент Сирии Башар Асад остается в стране. Вместе с тем, его жена и дети переехали в Россию, зятья — в Объединённые Арабские Эмираты, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, должностные лица Египта и Иордании предложили Асаду покинуть республику и сформировать временный совет, включающий представителей оппозиции.

Источник отметил, что Катар, ОАЭ и другие арабские страны все больше обеспокоены вероятностью скорого падения правительства Сирии и дестабилизацией в регионе.

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