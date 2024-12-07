Минобороны и Минздрав обратились к родителям военных

С целью охраны здоровья новобранцев в Азербайджане из-за вероятности роста заболеваемости респираторными вирусными инфекциями сезонного характера в связи с понижением температуры воздуха в зимний период введено временное ограничение на встречи в воинских частях.

Об этом говорится в совместном заявлении Министерства обороны и Министерства здравоохранения Азербайджана.