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Минобороны и Минздрав обратились к родителям военных

совместное заявление
14:47 991

С целью охраны здоровья новобранцев в Азербайджане из-за вероятности роста заболеваемости респираторными вирусными инфекциями сезонного характера в связи с понижением температуры воздуха в зимний период введено временное ограничение на встречи в воинских частях.

Об этом говорится в совместном заявлении Министерства обороны и Министерства здравоохранения Азербайджана.

Отмечается, что закрытие воинских частей и ограничение на общение с общественностью позволяет командно-начальствующему составу и военно-медицинскому персоналу проводить эффективные профилактические мероприятия в целях охраны здоровья военнослужащих.

«Благодаря проведению просветительских бесед с личным составом, доведению до них правил правильного питания и личной гигиены, важности комплексных профилактических мероприятий при повседневной деятельности обеспечивается предотвращение случаев заболевания. Учитывая обеспечение эффективности мер, принимаемых в целях предупреждения случаев заражения респираторными вирусными инфекциями, просим общественность бережно относиться к здоровью военнослужащих, с пониманием отнестись к вышеуказанному ограничению и не посещать воинские части», - говорится в совместной информации ведомств.

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