USD 1.7000
EUR 1.7978
RUB 1.6866
Подписаться на уведомления
Задержаны сотрудники Meydan TV
Новость дня
Задержаны сотрудники Meydan TV

Фидан и Аракчи подробно обсудили Сирию

14:53 507

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел встречу с иранским коллегой Аббасом Аракчи в столице Катара, где они находятся для участия в 22-м Дохийском форуме, информирует Anadolu.

Фидан и Аракчи провели конструктивную и всеобъемлющую встречу, подробно обсудив ситуацию в Сирии.

В ходе переговоров также дана предварительная оценка вопросов, которые будут вынесены на повестку дня встречи министров иностранных дел астанинского формата во второй половине дня 7 декабря.

Украина перед угрозой потери пяти городов
Украина перед угрозой потери пяти городов так заявил военный
15:43 535
Американские стратегические бомбардировщики против армии Асада. Открыт еще один фронт
Американские стратегические бомбардировщики против армии Асада. Открыт еще один фронт о развитии ситуации
13:56 3321
Асад в Сирии, семья переехала в Россию и Эмираты
Асад в Сирии, семья переехала в Россию и Эмираты
14:19 2127
Что за споры между предпринимателями и Налоговой службой?
Что за споры между предпринимателями и Налоговой службой? разбираем детали
13:16 2944
Главные игроки готовятся к похоронам Асада
Главные игроки готовятся к похоронам Асада наша аналитика; все еще актуально
03:04 9040
В чем обвиняются арестованные сотрудники Meydan TV?
В чем обвиняются арестованные сотрудники Meydan TV?
12:42 3499
Украинцы атаковали газовые платформы у Крыма
Украинцы атаковали газовые платформы у Крыма видео
12:48 2771
И в Анголе у Кремля проблемы
И в Анголе у Кремля проблемы наш комментарий
11:20 3404
Протест разогнали. Десятки задержанных
Протест разогнали. Десятки задержанных видео; обновлено 12:27
12:27 14081
Standard & Poor’s о курсе азербайджанского маната
Standard & Poor’s о курсе азербайджанского маната новость дополнена
10:32 4622
Генерал и финансисты Минобороны Азербайджана будут отбывать срок
Генерал и финансисты Минобороны Азербайджана будут отбывать срок из зала суда
10:20 2994

ЭТО ВАЖНО

Украина перед угрозой потери пяти городов
Украина перед угрозой потери пяти городов так заявил военный
15:43 535
Американские стратегические бомбардировщики против армии Асада. Открыт еще один фронт
Американские стратегические бомбардировщики против армии Асада. Открыт еще один фронт о развитии ситуации
13:56 3321
Асад в Сирии, семья переехала в Россию и Эмираты
Асад в Сирии, семья переехала в Россию и Эмираты
14:19 2127
Что за споры между предпринимателями и Налоговой службой?
Что за споры между предпринимателями и Налоговой службой? разбираем детали
13:16 2944
Главные игроки готовятся к похоронам Асада
Главные игроки готовятся к похоронам Асада наша аналитика; все еще актуально
03:04 9040
В чем обвиняются арестованные сотрудники Meydan TV?
В чем обвиняются арестованные сотрудники Meydan TV?
12:42 3499
Украинцы атаковали газовые платформы у Крыма
Украинцы атаковали газовые платформы у Крыма видео
12:48 2771
И в Анголе у Кремля проблемы
И в Анголе у Кремля проблемы наш комментарий
11:20 3404
Протест разогнали. Десятки задержанных
Протест разогнали. Десятки задержанных видео; обновлено 12:27
12:27 14081
Standard & Poor’s о курсе азербайджанского маната
Standard & Poor’s о курсе азербайджанского маната новость дополнена
10:32 4622
Генерал и финансисты Минобороны Азербайджана будут отбывать срок
Генерал и финансисты Минобороны Азербайджана будут отбывать срок из зала суда
10:20 2994
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться