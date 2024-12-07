Фидан и Аракчи подробно обсудили Сирию

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел встречу с иранским коллегой Аббасом Аракчи в столице Катара, где они находятся для участия в 22-м Дохийском форуме, информирует Anadolu.

Фидан и Аракчи провели конструктивную и всеобъемлющую встречу, подробно обсудив ситуацию в Сирии.

В ходе переговоров также дана предварительная оценка вопросов, которые будут вынесены на повестку дня встречи министров иностранных дел астанинского формата во второй половине дня 7 декабря.