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В Румынии обыски после отмены результатов выборов

15:05 547

В Румынии после аннулирования итогов первого тура президентских выборов из-за обвинений в российском влиянии полиция провела серию обысков, передает Deutsche Welle.

В субботу, 7 декабря, в рамках расследования обвинений в «подкупе избирателей, отмывании денег и манипуляциях данными» проведены следственные мероприятия в трех домах в городе Брашов в центральной части Румынии, сообщила прокуратура.

Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура выборов

Накануне Конституционный суд Румынии полностью аннулировал первый тур президентских выборов, на которых 24 ноября ультраправый пророссийский политик Кэлин Джорджеску неожиданно набрал почти 23 процента голосов и прошел во второй тур. Джорджеску должен был в запланированном на 8 декабря втором туре выборов побороться с правой центристкой Еленой Ласкони. Социал-демократический премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, также баллотировавшийся на пост президента, неожиданно занял в первом туре лишь третье место и выбыл из гонки.

Из-за возникших сомнений в правильности проведения выборов Конституционный суд Румынии сначала распорядился провести повторный подсчет голосов. В понедельник, 2 декабря, он признал официальные результаты первого тура правильными.

В преддверии второго тура выборов офис президента Румынии вечером 4 декабря рассекретил разведданные, подтверждающие, как было заявлено, влияние на выборы в пользу пророссийского кандидата Джорджеску. В числе прочего упоминалась «партизанская» кампания на видеоплатформе TikTok с «манипулированными» инфлюенсерами и использованием алгоритмов, а также более 85 000 кибератак. Разведка заявила, что Румыния является целью «агрессивных» гибридных действий России, включая кибератаки, утечки информации и диверсии.

Победитель первого тура президентских выборов Кэлин Джорджеску назвал решение суда об отмене результатов голосования «государственным переворотом». «Решение Конституционного суда является чем-то большим, чем правовым противоречием, по сути речь идет об узаконенном государственном перевороте», - сказал он в обращении, переданном в эфире румынского телеканала Realitatea TV.

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