В Румынии обыски после отмены результатов выборов

В субботу, 7 декабря, в рамках расследования обвинений в «подкупе избирателей, отмывании денег и манипуляциях данными» проведены следственные мероприятия в трех домах в городе Брашов в центральной части Румынии, сообщила прокуратура.

Накануне Конституционный суд Румынии полностью аннулировал первый тур президентских выборов, на которых 24 ноября ультраправый пророссийский политик Кэлин Джорджеску неожиданно набрал почти 23 процента голосов и прошел во второй тур. Джорджеску должен был в запланированном на 8 декабря втором туре выборов побороться с правой центристкой Еленой Ласкони. Социал-демократический премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, также баллотировавшийся на пост президента, неожиданно занял в первом туре лишь третье место и выбыл из гонки.

Из-за возникших сомнений в правильности проведения выборов Конституционный суд Румынии сначала распорядился провести повторный подсчет голосов. В понедельник, 2 декабря, он признал официальные результаты первого тура правильными.

В преддверии второго тура выборов офис президента Румынии вечером 4 декабря рассекретил разведданные, подтверждающие, как было заявлено, влияние на выборы в пользу пророссийского кандидата Джорджеску. В числе прочего упоминалась «партизанская» кампания на видеоплатформе TikTok с «манипулированными» инфлюенсерами и использованием алгоритмов, а также более 85 000 кибератак. Разведка заявила, что Румыния является целью «агрессивных» гибридных действий России, включая кибератаки, утечки информации и диверсии.

Победитель первого тура президентских выборов Кэлин Джорджеску назвал решение суда об отмене результатов голосования «государственным переворотом». «Решение Конституционного суда является чем-то большим, чем правовым противоречием, по сути речь идет об узаконенном государственном перевороте», - сказал он в обращении, переданном в эфире румынского телеканала Realitatea TV.