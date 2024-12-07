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Задержаны сотрудники Meydan TV
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Задержаны сотрудники Meydan TV

Силовики устроили новую облаву в клубах Москвы

15:55 178

В Москве сотрудники правоохранительных органов провели рейды в клубах «Систерс» и Bizarre, сообщают российские издания.

В ходе рейдов кинологи с собаками искали «запрещенные вещества», «несколько десятков гостей положили лицом в пол». В клубе «Систерс», сообщили «Известия», «в результате обысков были обнаружены запрещенные вещества у одного из посетителей, который сообщил, что в клубе могут быть посетители нетрадиционной ориентации».

В Bizarre, по версии издания, «были найдены десятки сценических костюмов и комнаты с инвентарем для БДСМ».

В ночь на 30 ноября в Москве полиция провела рейды в барах Mono и Simach, а также в клубе Arma (бывший «Мутабор»). Посетителей также заставили лечь лицом в пол, у присутствующих проверяли документы, сообщалось о задержаниях и административных арестах. В МВД рейды объяснили борьбой с «пропагандой ЛГБТ».

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