Трамп расстреливает, Байден спасает

Президентские помилования, которые происходят в конце мандата хозяев Белого дома, всегда вызывают повышенное внимание публики. Но в этом году американцы ожидают совершенно необычное по размаху и своей форме прощение президента Джо Байдена. Во-первых, оно последует после того, как Байден помиловал собственного сына, который был признан виновным в нелегальном приобретении револьвера и неуплате налогов. Во-вторых, лица, которых он намерен помиловать, относятся к очень высокому политическому и военному эшелону. В-третьих, никто из них не совершил никаких правонарушений, не говоря уже о преступлениях, все они абсолютно невиновны, против них не выдвинуто никаких обвинений. То есть если помилование произойдет, оно будет упреждающим.

Как такая ситуация, на первый взгляд совершенно абсурдная, стала возможной? Она связана, прежде всего, с угрозами Дональда Трампа засадить за решетку всех своих политических противников, которые сильно досаждали ему в последние четыре года. Можно, конечно, не принимать во внимание то, о чем вещал кандидат. Однако команду Байдена, да и всю нацию, не только демократов, сильно насторожил выбор кандидатов Трампа на ключевые посты в государстве. В этом списке – кандидат на пост генпрокурора Пэм Бонди, ярая сторонница Трампа, которая поддерживает его планы масштабной политической вендетты. В рядах трамповских бойцов и кандидат на пост директора ФБР, человек экзотической внешности, которого либеральная печать называет «крайне правым провокатором», Кэш Патель. Этот персонаж вообще часто бежит впереди паровоза. Еще в 2023 году, когда никто не знал, чем закончатся выборы президента, он представил список из 60 человек из числа «членов исполнительной власти, представляющих так называемое «глубинное государство», которых следует привлечь к уголовной ответственности.

Представим лишь некоторых из тех, кто оказался под прицелом Трампа и его лоялистов. Это в прошлом главный эпидемиолог Америки Энтони Фаучи, который во время пандемии коронавируса вел битву не на жизнь, а на смерть, чтобы американцы носили маски, вовремя вакцинировались и сохраняли дистанцию между собой. Во время этого бедствия в Америке погибло 1,1 миллиона человек. Но их было бы намного больше, если бы люди не следовали рекомендациям Фаучи. Однако его деятельность будет подвержена расследованию — на место министра здравоохранения Трамп прочит Роберта Кеннеди-младшего, полного болвана, который сделал борьбу с вакциной против ковида смыслом своей жизни. Идем дальше по списку. В нем Лиз Чейни, дочь некогда могущественного вице-президента США при Буше-младшем Дика Чейни. В прошлом она занимала третий по важности пост в стане республиканцев в Палате представителей Конгресса, но выступила в поддержку импичмента против Трампа. Она, как и ее отец, была против избрания Трампа и часто появлялась на предвыборных митингах вместе с кандидатом от демократов Камалой Харрис. Среди противников Трампа и недавно избранный сенатор от Калифорнии Адам Шифф, который возглавлял усилия по объявлению первого импичмента против Трампа в Конгрессе в 2019 году. Там же в качестве приоритетной цели и прокурор Джек Смит, который вел два уголовных дела против Трампа - по подстрекательству к мятежу в январе 2021 года и хранению секретных документов в его флоридской резиденции.

Теперь идем к военным. У них главным врагом является генерал Марк Милли, в прошлом председатель Объединенного комитета штабов американской армии - он назвал Трампа «фашистом». Но и среди действующих генералов есть немало противников избранного президента, которые не могут согласиться с его планами использования военных для «наведения порядка» в городах, которые контролируют демократы. А на них, в случае утверждения в Сенате на пост министра обороны, будет спущен с цепи Пит Хегсет, сильно пьющий бывший военный низкого чина, который никогда не руководил даже ротой. Он обещает провести в Пентагоне глубокие реформы, чтобы «вымести оттуда поганой метлой» всех woke-генералов с их либеральными взглядами. Чтобы избежать расправ со всеми этими людьми, советники Байдена и предложили ему провести всеобъемлющее превентивное помилование, не дожидаясь, когда Трамп сразу после инаугурации возьмет в руку карающий меч. Демократы в Конгрессе в целом поддерживают этот план. «Это не какая-то гипотетическая угроза, - говорит конгрессмен Брендан Бойл из Пенсильвании. - Время чрезмерной осторожности прошло. Мы должны срочно начать действовать, чтобы предотвратить претворение этих угроз Трампа в жизнь». «Я бы настойчиво рекомендовал президенту Байдену объявить это упредительное помилование, -говорит другой конгрессмен, Эд Марки. - Это то, что нужно стране».

Адвокаты помилования также говорят, что даже если эти противники Трампа не будут осуждены, им придется потратить огромные деньги на своих адвокатов. И, кроме того, независимо от исхода этих позорных процессов, их репутация может быть сильно подмочена. Как пишет Politico, многие из тех, кто оказался в черном списке Трампа, на которых может не распространиться помилование, пытаются сейчас найти высокооплачиваемую работу, чтобы справиться с издержками процессов. Но перед Байденом и его командой стоит целый ряд вызовов. Его недавнее помилование сына Хантера вызвало неоднозначную реакцию в стране, даже среди соратников по партии. «Да, мы по-человечески понимаем отцовские чувства, - говорят они. - Но такая защита признанного виновным сына портит наследие отца. А, кроме того, она дискредитирует партию». Следствием беспрецедентно большого помилования в истории Америки станет дальнейшее ожесточение консерваторов-республиканцев, которое грозит будущими политическими штормами всей стране.