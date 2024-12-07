Успешная операция турецких спецслужб

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) нейтрализовала Мюрвет Гюльсевер, одну из главарей террористической PKK/KCК в иракском регионе Сулеймания.

Как сообщает Anadolu со ссылкой на источники в силах безопасности, Гюльсевер под кодовым именем «Джиян Хердем» вступила в ряды террористической организации в 1992 году, состояла в тесных связях с «высшим руководящим звеном».

Турецкие спецслужбы провели операцию сразу после того, как было установлено точное местонахождение Гюльсевер. Она была обезврежена в иракском районе Сулеймания. Агентство отмечает, что Гюльсевер прошла боевую подготовку под руководством Абдуллы Оджалана в Сирии, принимала активное участие в рядах PAJK, женском ответвлении террористической Рабочей партии Курдистана.