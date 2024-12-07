Очередная акция протеста начинается в Тбилиси

Акция протеста против политики властей возобновилась в субботу в Тбилиси перед зданием парламента, сообщает Интерфакс.

Участников, в основном студентов, пока немного, автодвижение на проспекте Руставели не перекрыто. Здесь же находятся несколько десятков патрульных полицейских, препятствующих протестующим выйти на проезжую часть проспекта. В ближайшее время к студентам намерены присоединиться лидеры оппозиционных партий вместе со своими сторонниками.

Накануне полиция в административном порядке задержала на акции 48 человек, которые обвиняются в неподчинении полиции и мелком хулиганстве.