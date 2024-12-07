USD 1.7000
EUR 1.7978
RUB 1.6866
Подписаться на уведомления
Задержаны сотрудники Meydan TV
Новость дня
Задержаны сотрудники Meydan TV

Очередная акция протеста начинается в Тбилиси

16:51 802

Акция протеста против политики властей возобновилась в субботу в Тбилиси перед зданием парламента, сообщает Интерфакс.

Участников, в основном студентов, пока немного, автодвижение на проспекте Руставели не перекрыто. Здесь же находятся несколько десятков патрульных полицейских, препятствующих протестующим выйти на проезжую часть проспекта. В ближайшее время к студентам намерены присоединиться лидеры оппозиционных партий вместе со своими сторонниками.

Накануне полиция в административном порядке задержала на акции 48 человек, которые обвиняются в неподчинении полиции и мелком хулиганстве.

Лавров: Русские в Тартусе, будем поддерживать Асада
Лавров: Русские в Тартусе, будем поддерживать Асада
17:55 213
SOCAR купит газопроводы в Грузии
SOCAR купит газопроводы в Грузии
17:09 983
Очередная акция протеста начинается в Тбилиси
Очередная акция протеста начинается в Тбилиси
16:51 803
Повстанцы стремительно наступают. Начинается поход на Дамаск
Повстанцы стремительно наступают. Начинается поход на Дамаск видео; обновлено 17:17
17:17 11020
И в Анголе у Кремля проблемы
И в Анголе у Кремля проблемы наш комментарий; все еще актуально
11:20 4099
Украина перед угрозой потери пяти городов
Украина перед угрозой потери пяти городов так заявил военный
15:43 2763
Американские стратегические бомбардировщики против армии Асада. Открыт еще один фронт
Американские стратегические бомбардировщики против армии Асада. Открыт еще один фронт о развитии ситуации
13:56 5060
Асад в Сирии, семья переехала в Россию и Эмираты
Асад в Сирии, семья переехала в Россию и Эмираты
14:19 3440
Что за споры между предпринимателями и Налоговой службой?
Что за споры между предпринимателями и Налоговой службой? разбираем детали
13:16 4124
Главные игроки готовятся к похоронам Асада
Главные игроки готовятся к похоронам Асада наша аналитика; все еще актуально
03:04 9460
В чем обвиняются арестованные сотрудники Meydan TV?
В чем обвиняются арестованные сотрудники Meydan TV?
12:42 4598

ЭТО ВАЖНО

Лавров: Русские в Тартусе, будем поддерживать Асада
Лавров: Русские в Тартусе, будем поддерживать Асада
17:55 213
SOCAR купит газопроводы в Грузии
SOCAR купит газопроводы в Грузии
17:09 983
Очередная акция протеста начинается в Тбилиси
Очередная акция протеста начинается в Тбилиси
16:51 803
Повстанцы стремительно наступают. Начинается поход на Дамаск
Повстанцы стремительно наступают. Начинается поход на Дамаск видео; обновлено 17:17
17:17 11020
И в Анголе у Кремля проблемы
И в Анголе у Кремля проблемы наш комментарий; все еще актуально
11:20 4099
Украина перед угрозой потери пяти городов
Украина перед угрозой потери пяти городов так заявил военный
15:43 2763
Американские стратегические бомбардировщики против армии Асада. Открыт еще один фронт
Американские стратегические бомбардировщики против армии Асада. Открыт еще один фронт о развитии ситуации
13:56 5060
Асад в Сирии, семья переехала в Россию и Эмираты
Асад в Сирии, семья переехала в Россию и Эмираты
14:19 3440
Что за споры между предпринимателями и Налоговой службой?
Что за споры между предпринимателями и Налоговой службой? разбираем детали
13:16 4124
Главные игроки готовятся к похоронам Асада
Главные игроки готовятся к похоронам Асада наша аналитика; все еще актуально
03:04 9460
В чем обвиняются арестованные сотрудники Meydan TV?
В чем обвиняются арестованные сотрудники Meydan TV?
12:42 4598
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться