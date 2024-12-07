SOCAR купит газопроводы в Грузии

Процесс рассчитан на 17 лет, выплаты по графику Грузии начнутся с 2032 года. Компания будет платить почти по два миллиона лари в год в течение 10 лет.

В настоящее время SOCAR является основным поставщиком в Грузию как природного газа, так нефти и нефтепродуктов. Дочерние компании SOCAR заняты расширением и модернизацией газораспределительных систем в Грузии, развитием сети автозаправочных станций под брендом SOCAR, владеют нефтяным терминалом в грузинском черноморском порту Кулеви, через который осуществляется перевалка азербайджанской нефти и нефтепродуктов на мировые рынки.