SOCAR купит газопроводы в Грузии
Правительство Грузии одобрило прямую продажу газопроводов в районах на западе Грузии азербайджанской компании SOCAR Gas Georgia за 19,8 миллиона лари, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Речь идет о приватизации 41 газопровода в селах регионов Имерети, Гурия и Самегрело – Земо Сванети, пишет «Спутник-Грузия».
Процесс рассчитан на 17 лет, выплаты по графику Грузии начнутся с 2032 года. Компания будет платить почти по два миллиона лари в год в течение 10 лет.
В настоящее время SOCAR является основным поставщиком в Грузию как природного газа, так нефти и нефтепродуктов. Дочерние компании SOCAR заняты расширением и модернизацией газораспределительных систем в Грузии, развитием сети автозаправочных станций под брендом SOCAR, владеют нефтяным терминалом в грузинском черноморском порту Кулеви, через который осуществляется перевалка азербайджанской нефти и нефтепродуктов на мировые рынки.