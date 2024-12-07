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SOCAR купит газопроводы в Грузии

17:09 981

Правительство Грузии одобрило прямую продажу газопроводов в районах на западе Грузии азербайджанской компании SOCAR Gas Georgia за 19,8 миллиона лари, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Речь идет о приватизации 41 газопровода в селах регионов Имерети, Гурия и Самегрело – Земо Сванети, пишет «Спутник-Грузия».

Процесс рассчитан на 17 лет, выплаты по графику Грузии начнутся с 2032 года. Компания будет платить почти по два миллиона лари в год в течение 10 лет.

В настоящее время SOCAR является основным поставщиком в Грузию как природного газа, так нефти и нефтепродуктов. Дочерние компании SOCAR заняты расширением и модернизацией газораспределительных систем в Грузии, развитием сети автозаправочных станций под брендом SOCAR, владеют нефтяным терминалом в грузинском черноморском порту Кулеви, через который осуществляется перевалка азербайджанской нефти и нефтепродуктов на мировые рынки.

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