Сахиба Гафарова о том, как вмешиваются в дела Азербайджана

Выступая на мероприятии, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова проинформировала, в частности, присутствующих об основанных на ложных обвинениях клеветнических и дезинформационных кампаниях против Азербайджана, которые развязали некоторые страны Запада и их парламенты, включая такие организации, как ПАСЕ и Европарламент.

Как уже сообщалось, в Милли Меджлисе состоялась международная парламентская конференция «Парламентаризм: традиции и перспективы». В мероприятии приняли участие около 100 представителей парламентов 13 стран и международных организаций.

Спикер напомнила, что 44-дневная Отечественная война и антитеррористические мероприятия сентября 2023 года положили конец 30-летней оккупации и несправедливости, обеспечив территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. В то же время именно по инициативе Азербайджана были созданы возможности для установления долгосрочных мира и стабильности на Южном Кавказе.

По её словам, на фоне всех этих процессов ряд западных стран и их парламенты, такие как ПАСЕ и Европейский парламент, ведут клеветнические и дезинформационные кампании против Азербайджана, вмешиваются во внутренние дела страны. Единственная причина этому – Азербайджан, отвергнув чью-либо диктатуру, освободил свои земли от оккупации и проводит независимую политику, основанную на национальных интересах, отметила спикер.

Сахиба Гафарова отметила, что подобного рода провокации были и во время проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, проходившей в Баку. Она подчеркнула, что, в то время как Азербайджан стремился объединить усилия всего мира в борьбе с такой глобальной проблемой, как изменение климата, некоторые круги, преследуя узкие политические интересы, призывали к бойкоту этого мирового события и выдвигали против Азербайджана абсурдные обвинения. Однако их провокации не дали результатов.

По словам Сахибы Гафаровой, COP29 была проведена на высочайшем уровне и ознаменовалась значимыми результатами. Организовав Парламентскую встречу в рамках COP29, Милли Меджлис внёс и свой вклад в этот важный процесс.

«К сожалению, безосновательное давление, двойные стандарты, вмешательства во внутренние дела – это те негативные явления, с которыми мы часто сталкиваемся в современном мире. Это, в свою очередь, вновь подчёркивает важность взаимной поддержки и совместной деятельности. Мы можем достичь поставленных целей, используя все доступные возможности парламентской дипломатии и руководствуясь конструктивным диалогом и сотрудничеством. Наша сегодняшняя парламентская конференция на самом деле является ярким выражением нашего общего намерения в этой связи», - заявила Сахиба Гафарова.