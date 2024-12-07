Лавров: Русские в Тартусе, будем поддерживать Асада
Российские корабли не покидали базу в Тартусе из-за ситуации в Сирии, СМИ могли сделать неверные выводы из-за учений, которые проводятся в Средиземном море, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Дохийском форуме, комментируя сделанные на основании спутниковых снимков заявления некоторых аналитиков о том, что российские суда покидают базу в Тартусе.
«В Средиземном море проводятся военно-морские учения, возможно, ваши спутниковые снимки спутали их с чем-то другим», - сказал Лавров.
У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме Хмеймим и база ВМФ в порту Тартус. В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра.
Глава МИД РФ заявил, что не строит прогнозов относительно развития событий в Сирии: «Мы делаем все, чтобы не дать террористам преуспеть. Даже если они говорят, что они больше не террористы»
Выступая на Дохийском форуме, Лавров также сказал, что Россия будет поддерживать правительство Сирии и в то же время выступать за диалог с оппозицией
По словам Лаврова, наступление оппозиции в Сирии было «тщательно и задолго спланировано», являет собой попытку изменить расклад сил в стране.