Захарова нашла «нацистские корни» у Зурабишвили

«Про корни русофобии и ультралиберализма. Оказывается, они у многих европейских чиновников уходят в нацистское прошлое их предков. Бербок, Фриланд, а теперь еще и…», — написала Захарова, оставив предложение незавершенным.

Захарова сопроводила свою публикацию ссылкой на пост в Telegram-канале «Дипломатический источник», где приведены данные о родственниках президента Зурабишвили, которых называют «нацистскими коллаборационистами».

Сказано о брате отца президента Грузии - Жорже Зурабишвили, философе и переводчике, обвиненном в сотрудничестве с немецкими оккупантами и исчезнувшем в 1944 году. Кроме того, речь идет о брате матери Зурабишвили - Михаиле Кедие. «О последнем нет ни слова в официальных биографиях Зурабишвили. Фотография родственника с друзьями - нацистскими офицерами - надо думать, могла помешать учебе в престижном парижском вузе», - говорится в публикации «Дипломатического источника».