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Захарова нашла «нацистские корни» у Зурабишвили

18:36 1142

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в телеграм-канале пост о «нацистских корнях» президента Грузии Саломе Зурабишвили.

«Про корни русофобии и ультралиберализма. Оказывается, они у многих европейских чиновников уходят в нацистское прошлое их предков. Бербок, Фриланд, а теперь еще и…», — написала Захарова, оставив предложение незавершенным.

Захарова сопроводила свою публикацию ссылкой на пост в Telegram-канале «Дипломатический источник», где приведены данные о родственниках президента Зурабишвили, которых называют «нацистскими коллаборационистами».

Сказано о брате отца президента Грузии - Жорже Зурабишвили, философе и переводчике, обвиненном в сотрудничестве с немецкими оккупантами и исчезнувшем в 1944 году. Кроме того, речь идет о брате матери Зурабишвили - Михаиле Кедие. «О последнем нет ни слова в официальных биографиях Зурабишвили. Фотография родственника с друзьями - нацистскими офицерами - надо думать, могла помешать учебе в престижном парижском вузе», - говорится в публикации «Дипломатического источника».

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