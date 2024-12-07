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Курскую область «скоро освободят»

заявил новый губернатор
18:43 1079

Врио губернатора Курской области РФ Александр Хинштейн заявил, что в регионе сохраняется сложная обстановка. В то же время он уверен, что в скором времени Курская область будет полностью «освобождена».

«Ситуация здесь очень непростая. Конечно, еще не вся курская, российская земля освобождена от врага. Но верю, что это произойдет очень и очень быстро»,— сказал Хинштейн.

Он заявил, что в регионе потребуется провести масштабные работы по восстановлению инфраструктуры.

Александра Хинштейна назначили врио главы Курской области 5 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснял его назначение необходимостью кризисного управления в регионе. 

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