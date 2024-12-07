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Ультраправая «Альтернатива для Германии» впервые выдвигает кандидата в канцлеры

18:54 562

Сопредседатель ультраправой «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель станет кандидатом этой партии на пост канцлера ФРГ на выборах в Бундестаг, намеченных на 23 февраля 2025 года. Об этом информирует Deutsche Welle.

Алис Вайдель

«В опросах мы являемся второй по уровню поддержки силой на федеральном уровне, и, исходя из этого, мы четко предъявляем свой запрос на участие в правительстве», - заявила 45-летний политик в субботу, 7 декабря, на совместной пресс-конференции с другим сопредседателем партии - Тино Хрупаллой.

АдГ впервые со времени своего основания 12 лет назад выдвигает своего кандидата в канцлеры ФРГ, и это «великий день» для партии и Германии, считает Вайдель.

Ожидается, что официальное выдвижение Вайдель кандидатом в канцлеры ФРГ от «Альтернативы для Германии» состоится на партийном съезде в саксонском городе Риза в январе 2025 года.

На федеральном уровне популярность АдГ в Германии составляет сейчас 18-19%, это второе место после блока Христианско-демократический союз / Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), рейтинг которого составляет 32-33%, напоминает dpa.

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