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Дорожная полиция обратилась к водителям

19:36 317

Главное управление дорожной полиции МВД на фоне ожидаемой в Азербайджане ветреной погоды призвало участников движения проявлять на дорогах бдительность, соблюдать правила дорожного движения для предотвращения негативных случаев.

В управлении отметили, что владельцам и водителям прицепных, тентованных, длинномерных грузовых автомобилей следует проявлять осторожность.

«Нельзя забывать, что движение в ветреную погоду затруднено и опасно. Водителям рекомендуется парковать транспортные средства вдали от опасных объектов, отдавать предпочтение закрытым пространствам», - сказали в дорожной полиции.

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